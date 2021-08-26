







На сайте «БелСпецКонтракта» уже давно выставляются на продажу машины от различных силовых ведомств. Но на этот раз обновление базы значительное: за последние два дня только МВД выставило 105 автомобилей, СК — еще 10.





В основном, пишет the-village.me, это легковушки, причем далеко не самые дорогие — «Лады» разных моделей, есть Samand, Skoda, Ford, Volkswagen, Opel. Несмотря на то, что многие машины выпущены в 2010–2014 годах, у большинства из них огромная степень износа: от 80% до 90%.





За легковушки хотят от 1.100 до примерно 4.000 рублей, внедорожные «Нивы» оценены дороже — до 5–6 тысяч рублей. самый дорогой из свежевыставленных лотов стоит 9 тысяч рублей: Opel Vectra выпуска 2005 года (но тоже с износом в 90%).





Почти все автомобили находятся в регионах: Брест, Гродно, Береза, больше всего машин дожидаются своих покупателей в Гомеле.





Выставленный автозак — это грузовой ГАЗ-3309 с кузовом фургон, он выпущен в 2007 году и прошел почти 140 тысяч километров, степень износа — 89%. На кабине можно разглядеть эмблему охранно-конвойной службы МВД — это отдельная структура, которая, наравне с внутренними войсками, использует автозаки. ГАЗик — устаревшая модель, сейчас этот «оператор» предпочитает МАЗ-4570 и МАЗ-4371. Автозак можно купить за 6.750 рублей.