



"В исторический день, 26 августа, мы открываем новый сезон свежайшим проектом "NowПрост". Серия бесед купаловцев с купаловцами. О жизни, чувствах, простом и сложном, обо всем на свете и чуть больше", - говорится в пресс-релизе.





Там отмечается, пишет Смартпресс, что дата 26 августа выбрана не случайно: в этот день год назад многие актеры Купаловского официально уволились из театра, так говорится в релизе.





Первая постановка нового сезона начнется в 19 часов.





Напомним, в августе 2020 года большая часть творческого коллектива покинула театр после отставки с поста директора Павла Латушко. Затем актеры организовали независимую труппу и выступают в онлайн-формате.



