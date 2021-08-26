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26 августа на Youtube независимая труппа "Купаловцы" откроет новый сезон

Независимая театральная труппа "Купаловцы" открывает новый сезон 26 августа на своем Youtube-канале, сообщили актеры Смартпресс.


"В исторический день, 26 августа, мы открываем новый сезон свежайшим проектом "NowПрост". Серия бесед купаловцев с купаловцами. О жизни, чувствах, простом и сложном, обо всем на свете и чуть больше", - говорится в пресс-релизе.

Там отмечается, пишет Смартпресс, что дата 26 августа выбрана не случайно: в этот день год назад многие актеры Купаловского официально уволились из театра, так говорится в релизе.  

Первая постановка нового сезона начнется в 19 часов. 

Напомним, в августе 2020 года большая часть творческого коллектива покинула театр после отставки с поста директора Павла Латушко. Затем актеры организовали независимую труппу и выступают в онлайн-формате.
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