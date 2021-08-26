



Ирина Будникова. Это не первоапрельская шутка: информацию Еврорадио подтвердила начальник отдела воспитательной и идеологической работы управления по образованию Борисовского райисполкома





— Министерством образования целенаправленно заключена программа сотрудничества с православной церковью, — рассказывает Еврорадио чиновница. — Православные священнослужители будут посещать школы, закреплённые за ними, будут сотрудничать в течение учебного года.





Учреждение образования будет их приглашать на дни духовности, на нравственно-воспитательные мероприятия, на факультативы по духовно-нравственному воспитанию. Это направление взаимовыгодно для всех, заинтересованность есть у той стороны и у этой.





Еврорадио дозвонилось отцу Артемию Щербицкому, которого закрепили за одной из школ. Спрашиваем: как будут выглядеть уроки от духовенства?





— Обычно у нас формат такой: преподаватели приглашают нас на какой-нибудь классный час, мы приходим и общаемся на актуальные жизненные вопросы, — отвечает священник. — Можем со школьниками обсудить какие-то проблемы, которые возникают в обществе, и обозначить христианское видение этих проблем. Нет такого, чтобы как урок — пришёл и чётко по плану от “А” до “Я”. Больше живая дискуссия. Если аудитория попадается аморфная, тогда просто рассуждаем, стараемся вызвать на диалог.





По словам отца Артемия, ему проще работать со старшеклассниками, проще найти с ними общий язык. А какую цель ставит священник при общении со школьниками?





— Лично я всегда преследую образовательную цель. Побудить человека рассуждать, чтобы учащийся был образованным человеком не только в плане учебных предметов, а чтобы он, так сказать, был религиозно грамотен. Нас же разные конфессии окружают. Более многочисленная, конечно, это Белорусская православная церковь. И поэтому нужно разбираться, быть грамотным в этом.





Школа — светское заведение. Нуждаются ли учащиеся в таких беседах и наставлениях?





— Скажу из своего личного опыта, что ребят, которые приходят в храм или которые лично задавали мне вопросы, — их это очень интересует, — уверен священник. — Сегодня люди заботятся о чём угодно: о своём комфорте, о бытовых вопросах, материальном каком-то благосостоянии, — но о том, что христиане называют душой, никто не беспокоится вообще. Оказывается, что человеческая душа голодает, и эти ребята ищут нравственную опору и духовный стержень.





Но не все школьники исповедуют православие. Есть же католики, мусульмане. Они согласятся искать духовный стержень в православии?





— Естественно, в школе разные люди, и даже, может быть, абсолютно отрицательно относящиеся к религиозным воззрениям. Моя задача — затронуть общечеловеческое. Допустим, мусульманин, который здесь живёт, будет знать традиции основного большинства окружающих его людей.





И это хорошо: он научится их уважать и понимать, что это дорого для наших жителей, что нам это не безразлично. А значит, надо как-то уважать эти традиции. Моя задача — не навязать что-то, не привести за шею всех в храм. Многие мусульмане и католики будут с радостью слушать об этих базисных нравственных вопросах.





Политические вопросы тоже в компетенции батюшки?





— Что касается политики, то я думаю, вы в курсе, что церковь вне политики. Я политическим вопросам не даю оценки и не могу давать. Я не специалист в этой сфере, я стараюсь этих тем никогда не касаться. Священник вообще призван всех и вся приводить ко Христу, под какими бы знамёнами и флагами кто ни находился. Все дети Божьи и призваны служить Христу в царствии небесном.





На каком языке отец Артемий собирается проводить образовательный процесс?





— Лично мой взгляд, моё мнение — мы будем использовать тот язык, который используется всеми людьми в обиходе. В школе дети по факту на русском языке говорят, поэтому и я буду говорить на русском языке. Но если ребята захотят на белорусском, то я думаю, что проблемы перестроиться никакой не будет, это ведь тоже наш родной язык.