Мощный взрыв у ворот аэропорта в Кабуле - есть погибшие и раненые
У ворот аэропорта в Кабуле произошел сильный взрыв.
Об этом сообщает корреспондент издания Politico.
В Пентагоне подтвердили данные о взрыве у кабульского аэропорта. «Мы можем подтвердить данные о взрыве снаружи аэропорта Кабула. На данный момент нет ясной информации о пострадавших», — написал в Twitter пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби
СМИ сообщают, что его совершил смертник.
Афганский журналист Билал Сарвари в личном аккаунте в Twitter уточнил, что взрыв произошел за пределами восточных ворот аэропорта, слышны звуки выстрелов.
По словам очевидцев, которые приводит журналист, произошла крупная атака смертников с последующей перестрелкой. В результате случившегося, как сообщается, есть раненые и погибшие.
Погибли по меньшей мере 11 человек, пострадали не менее 15 человек, при взрыве ранения получили в том числе американские солдаты.
Белорусский партизан
16:44 26/08/2021
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