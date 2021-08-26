СМИ сообщают, что его совершил смертник.





Афганский журналист Билал Сарвари в личном аккаунте в Twitter уточнил , что взрыв произошел за пределами восточных ворот аэропорта, слышны звуки выстрелов.



По словам очевидцев, которые приводит журналист, произошла крупная атака смертников с последующей перестрелкой. В результате случившегося, как сообщается, есть раненые и погибшие.





Погибли по меньшей мере 11 человек, пострадали не менее 15 человек, при взрыве ранения получили в том числе американские солдаты.



























