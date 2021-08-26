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Мощный взрыв у ворот аэропорта в Кабуле - есть погибшие и раненые

У ворот аэропорта в Кабуле произошел сильный взрыв.

Об этом сообщает корреспондент издания Politico.

В Пентагоне подтвердили данные о взрыве у кабульского аэропорта. «Мы можем подтвердить данные о взрыве снаружи аэропорта Кабула. На данный момент нет ясной информации о пострадавших», — написал в Twitter пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби

СМИ сообщают, что его совершил смертник.

Афганский журналист Билал Сарвари в личном аккаунте в Twitter уточнил, что взрыв произошел за пределами восточных ворот аэропорта, слышны звуки выстрелов.

По словам очевидцев, которые приводит журналист, произошла крупная атака смертников с последующей перестрелкой. В результате случившегося, как сообщается, есть раненые и погибшие.

Погибли по меньшей мере 11 человек, пострадали не менее 15 человек, при взрыве ранения получили в том числе американские солдаты.
Белорусский партизан
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