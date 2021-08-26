Недавно одна из посетительниц сайта Инфобанка оставила отзыв о банке Дабрабыт, в этом отзыве описывается неприятная ситуация, когда кассир вызвала милицию, подозревая, что валюта, которую ей принесли сдавать - фальшивая.





В итоге оказалось, что купюра подлинная, но женщина потеряла много времени и нервов, а в банке перед ней даже не извинились.





Вот полный текст отзыва (орфография и пунктуация автора):





"Офис Независимости, 185





4 августа 2021 г. примерно в 15.20 я обратилась в офис Вашего банка по пр. Независимости, 185. В кассу номер 1 с просьбой обменять доллары на белорусские рубли.





Кассир Мешкова Рита, приняла купюру, сказала , что мне надо немного обождать и как потом выяснилось вызвала сотрудников департамента охраны.





По их прибытии кассир заявила, что переданная мной купюра является фальшивой. Далее, под охраной сотрудников департамента я ожидала в банке прибытия оперативников Первомайского РОВД г. Минска в течение примерно получаса.





Прибывшие оперативники попросили пояснить кассира, почему она считает купюру фальшивой, на что Мешкова Р. пояснила, что она на ощупь "не такая". Далее они вместе с кассиром осмотрели купюру, уточнив у нее еще раз уверена ли она в том, что купюра фальшивая, ибо у оперативников возникли сомнения в выводах кассира.





Ваша сотрудница еще раз подтвердила, что она уверена в своих выводах. Далее всю вторую половину дня я провела в объяснениях с оперативными сотрудниками Первомайского РОВД, составлении протокола, осмотре моей квартиры сотрудниками с понятыми, объяснениях с соседями о причинах "обыска" у меня в квартире, пропустив назначенный визит к врачу и запланированную рабочую встречу.





Примерно через неделю мне позвонили из Первомайского РОВД и предложили подъехать и забрать свои деньги, так как они не являются фальшивыми.





На днях, зайдя в вышеуказанное отделение банка, я спросила не хочет ли кассир извиниться за допущенную ей ошибку на что получила ответ в грубой форме, что ей не о чем со мной разговаривать и я мешаю ей работать.





Видимо "профессиональная гордость" не позволяет Мешковой признавать свои ошибки, а клиенты банка отвлекают ее от каких-то других важных дел"





Кстати, на сайте представитель банка извинился и обещал направить разъяснения, а с кассиром пообещали провести беседу.





Но мы задумались - вот налицо несправедливость. Человека обвиняют в сбыте фальшивых денег, а это, кстати, очень тяжкая уголовная статья:





И зная, что белорусский суд - самый справедливый суд в мире, когда за посты в Интернете люди получают по нескольку лет, вы можете представить, что почувствовала женщина, когда вместо обмена денег, к ней подошли милиционеры.





Вы можете представить переживание человека, который в один момент стал подозреваемым, что чувствует человек, когда проходит обыск в его квартире и т.д. и т.п.





А в итоге кассир даже не извинилась...





Мы решили обратиться в десять белорусских банков и узнать, как они будут поступать в такой ситуации.





Почти все банки вежливо нас послали… в отделение. Сказали, что вот когда случится такое, то обращайтесь в отделение и там будут решать. Некоторые предложили написать официальное обращение.





Вот вопрос

- Клиент обратился в банк для обмена валюты. Кассир решил, что валюта фальшивая и вызвал охрану. Последовали разбирательства с милицией, в итоге выяснилось, что валюта подлинная. Предоставляет ли банк какую-либо компенсацию за потраченное время, нервы, деньги?





Вот ответы банков:





Для того что бы понять насколько это несправедливо, давайте развернем ситуацию наоборот. То есть поменяем местами клиента и банк. Вот представьте, клиент пришел в банк и потом тайком вызвал милицию на сотрудника банка, по подозрению что тот выдал ему фальшивые деньги. Как вы думаете, что потом будет ожидать клиента?





На наш взгляд, как минимум юристы банка будут настаивать на "репутационных" потерях банка и попробуют взыскать с такого клиента компенсацию. Да и милиция наверняка выставит счет за "ложный" вызов.





Так вот, по нашему мнению - репутационные потери банка, это наличие вот таких сотрудников, которые доставив клиенту кучу проблем, потом даже не извинились.





Да и реакция банков на эту ситуацию, мягко говоря, настораживает.





Почему бы после такой ситуации, когда видно, что клиент пострадал от некомпетентности работника, не извиниться и выплатить клиенту компенсацию?





Где взять компенсацию? Из премии или зарплаты того самого сотрудника, который не смог определить подлинность денег.