



Стало известно, что уже шесть граждан Беларуси были эвакуированы из Афганистана. Трех из них эвакуировали бортом Минобороны России, пишет Sputnik Беларусь.





Кроме того, представитель белорусского МИДа рассказал ресурсу информацию о том, сколько еще белорусских граждан остаются в Афганистане. По словам Александра Новака, представляющего посольство Беларуси в Таджикистане, на территории Афганистана остаются еще трое белорусов, а также женщина с видом на жительство.





- Кроме того, у белорусских дипломатов имеются шесть заявок (на эвакуацию - Прим.) от граждан Афганистана - членов семей белорусских граждан, - прокомментировал представитель белорусской дипломатии.



