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МИД: В Афганистане остаются трое белорусов и одна женщина с видом на жительство

Последняя информация об эвакуации из Афганистана


Стало известно, что уже шесть граждан Беларуси были эвакуированы из Афганистана. Трех из них эвакуировали бортом Минобороны России, пишет Sputnik Беларусь.

Кроме того, представитель белорусского МИДа рассказал ресурсу информацию о том, сколько еще белорусских граждан остаются в Афганистане. По словам Александра Новака, представляющего посольство Беларуси в Таджикистане, на территории Афганистана остаются еще трое белорусов, а также женщина с видом на жительство.

- Кроме того, у белорусских дипломатов имеются шесть заявок (на эвакуацию - Прим.) от граждан Афганистана - членов семей белорусских граждан, - прокомментировал представитель белорусской дипломатии.
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