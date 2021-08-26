В возбуждении уголовного дела отказано: ведомство считает, что сотрудники органов внутренних выполняли требования закона, в том числе применяя физическую силу и спецсредства.





"Установлен управляемый характер подачи обращений от лиц, получивших телесные повреждения", - сообщает СК по результатам проверки.





"Избранные сотрудниками правоохранительных органов средства и способы были соразмерны, применялись с намерением причинения наименьшего ущерба в складывавшихся обстоятельствах.





Распространенные отдельными, в последующем признанными экстремистскими, телеграмм-каналами заявления о якобы превышениях служебных полномочий, выразившиеся в пытках, сексуальных издевательствах, своего объективного подтверждения не нашли, в том числе это следует и из объяснений самих заявителей", - заявляют в СК.





Кроме того, там также утверждают, что "установлены десятки лиц, которые намеренно и осознанно нарушали общественный порядок, создавая все условия для применения к ним сотрудниками физической силы и специальных средств. Цель таких действий — последующий выезд для постоянного проживания в страны Евросоюза".















