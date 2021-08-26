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"Заявления о пытках подтверждения не нашли" СК отказал в возбуждении уголовного дела по фактам жестокости силовиков

Следственный комитет завершил проверку жалоб на незаконные действия силовиков при задержании протестующих на акциях, помещении и содержании их в ИВС и ЦИП в августе 2020-го года.

"Заявления о пытках подтверждения не нашли" СК отказал в возбуждении уголовного дела по фактам жестокости силовиков
В возбуждении уголовного дела отказано: ведомство считает, что сотрудники органов внутренних выполняли требования закона, в том числе применяя физическую силу и спецсредства.

"Установлен управляемый характер подачи обращений от лиц, получивших телесные повреждения", - сообщает СК по результатам проверки.

"Избранные сотрудниками правоохранительных органов средства и способы были соразмерны, применялись с намерением причинения наименьшего ущерба в складывавшихся обстоятельствах. 

Распространенные отдельными, в последующем признанными экстремистскими, телеграмм-каналами заявления о якобы превышениях служебных полномочий, выразившиеся в пытках, сексуальных издевательствах, своего объективного подтверждения не нашли, в том числе это следует и из объяснений самих заявителей", - заявляют в СК.

Кроме того, там также утверждают, что "установлены десятки лиц, которые намеренно и осознанно нарушали общественный порядок, создавая все условия для применения к ним сотрудниками физической силы и специальных средств. Цель таких действий — последующий выезд для постоянного проживания в страны Евросоюза".
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