В июле местные «крепкие хозяйственники» начали делать ремонт крыши. Кровлю сняли, а дальше по причине отсутствия денег, работы прекратили. В результате дождей здание затопило до подвала.





В преддверии Дня знаний в авральном порядке делают ремонт кабинетов. Естественно, учителям про это распространяться запретили, а чиновники отказываются от комментариев, пишет ТК Беларусь за МКАДом





Но один из учащихся сообщил, что ходят слухи, что их могут перевести в 14 или 10 школу. Чиновники ситуацию никак не комментируют.