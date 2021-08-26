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Звезда советского кино Екатерина Васильева ушла в монастырь - вот как она выглядит

Звезда «Чародеев» и «Экипажа» Екатерина Васильева ушла в монастырь.

Народная артистка РСФСР Екатерина Васильева приняла постриг в Троице-Одигитриевском ставропигиальном женском монастыре. Об этом стало известно из Telegram-канала актрисы Марии Шукшиной


Шукшина опубликовала фото Васильевой в соответствующем облачении и поздравила с принятием пострига, а также напомнила, что сын народной артистки — протоиерей Димитрий Рощин — служит священником в храме Святителя Николая на Трех Горах.

Напомним, 76-летняя Екатерина Васильева стала известна по ролям в культовых советских кинолентах «Чародеи», «Соломенная шляпка», «Экипаж», «Обыкновенное чудо», а также сыграла в сериалах «Королева Марго» и «Участок». 

Кроме того, на счету актрисы работа в Московском драматическом театре им. Ермоловой, театре «Современник» и МХАТе.

В 1993 году Васильева оставила сцену и стала послушницей в Толгском монастыре, а позже приняла служение казначеем в храме Софии Премудрости Божией в Средних Садовниках (Москва).
Источник: KP.BY
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