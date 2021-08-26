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Ксендз утонул в озере на Мядельщине

Возле деревни Волочек Мядельского района 25 августа спасатели МЧС из озера достали тело погибшего мужчины. Им оказался 57-летний ксендз одного из костелов.


По информации пресс-службы МЧС, 25 августа в 14.59 в центр оперативного управления Мядельского районного отдела по чрезвычайным ситуациям поступило сообщение о тонущем человеке в озере Рудаково возле деревни Волочек. 

Работники МЧС обнаружили и извлекли из воды утонувшего мужчину 1964 года рождения.

Начальник спасательной станции «Мядель» Дмитрий Дамшель рассказал Kraj.by:

– Утонул ксендз. Ему было 57 лет. Я знаю, что в этот день, 25 августа, он направился к озеру и попросил второго ксендза через некоторое время его забрать. Когда тот приехал на место, обнаружил на берегу лишь вещи своего товарища.

Позже выяснилось, что речь идет о священнике, монахе общины кармелитов босых Бернарде Радикк, являвшийся настоятелем прихода Матери Божьей Скапулярия в Мяделе. 

Прощание с ним пройдет во вторник, 31 августа, в Нарочи и Мяделе.

Похороны пройдут в пятницу, 3 сентября, в Польше.
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