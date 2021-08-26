Ксендз утонул в озере на Мядельщине





По информации пресс-службы МЧС, 25 августа в 14.59 в центр оперативного управления Мядельского районного отдела по чрезвычайным ситуациям поступило сообщение о тонущем человеке в озере Рудаково возле деревни Волочек.





Работники МЧС обнаружили и извлекли из воды утонувшего мужчину 1964 года рождения.





Начальник спасательной станции «Мядель» Дмитрий Дамшель рассказал Kraj.by





– Утонул ксендз. Ему было 57 лет. Я знаю, что в этот день, 25 августа, он направился к озеру и попросил второго ксендза через некоторое время его забрать. Когда тот приехал на место, обнаружил на берегу лишь вещи своего товарища.





Позже выяснилось , что речь идет о священнике, монахе общины кармелитов босых Бернарде Радикк, являвшийся настоятелем прихода Матери Божьей Скапулярия в Мяделе.



