Британский музыкант Пол Маккартни готовит к изданию книгу под названием The Lyrics. В неё войдут тексты ранее неизвестных песен группы The Beatles, пишет The Guardian.





Отмечается, что книга Маккартни будет основана на его беседах с поэтом Полом Малдуном. При этом произведение охватит все этапы творчества Маккартни и будет описано как «автопортрет в 154 песнях». Издатель творения Аллен Лейн также добавил: в The Lyrics войдут и тексты незаписанной песни Tell Me Who He Is.





Рукописные и ранее не публиковавшиеся тексты песен были обнаружены во время подготовки книги в одной из записных книжек Маккартни, датируемой началом 1960-х годов. Уже известно, что The Lyrics выйдет 2 ноября и будет включать в себя различные «сокровища» из архивов музыканта: от рукописных листов с текстами песен до ранее невиданных личных фотографий, черновиков и рисунков. Каждая песня будет сопровождаться комментариями Маккартни о её создании.





Некоторые люди, достигнув определённого возраста, обращаются к старым дневникам, чтобы вспомнить повседневные события из своего прошлого, но у меня нет таких записей. Зато у меня есть сотни песен, которые, как я понял, служат той же цели. И эти песни охватывают всю мою жизнь, — написал Маккартни в предисловии.





Ранее сообщалось, что 5 августа 2021 года культовая пластинка группы Revolver (1966) отметила 55-летний юбилей. Один из самых известных российских битломанов телеведущий Дмитрий Дибров в беседе с NEWS.ru рассказал о двух примечательных композициях альбома, влиянии группы на воспитание детей и актуальности творчества The Beatles сегодня.