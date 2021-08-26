+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Олимпиада Запрет полетов Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Двойной удар: ликвидировано ОАО "Гродно Лайф Медиа", которому принадлежал портал HrodnaLife

Организацию, которой принадлежит гродненский независимый интернет-портал HrodnaLife, подлежит ликвидировать до 30 ноября. Такое решение сегодня вынес экономический суд Гродненской области.

Дело рассматривала судья Марина Рослик, прокурор Виктор Казак. 

Присутствовали представители Гродненского горисполкома Алексей Апанович и Сергей Тибулевич.

Прокурор Виктор Казак отметил, что ликвидировать организацию можно через суд, если она ранее нарушала закон. В качестве аргументов он вспомнил, что организацию, а также журналистку HrodnaLife неоднократно судили за «распространение экстремистской информации». 

К тому же прокурор напомнил, что продукцию телеграмм-канала HrodnaLife суд ранее признал "экстремистской".

Представители Гродненского горисполкома поддержали позицию прокурора.

Представителей ОАО "Гродно Лайф медиа" на заседании не было, они участвуют в медиафоруме, однако заседание из-за этого не перенесли.

Общее количество штрафов, которыми наказали организацию и журналистов сайта, составило почти 30 тысяч рублей.

Организация "Гродно Лайф Медиа" была зарегистрирована в июле 2020 года.
Источник: svaboda
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
Мелодыі таго веку.
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля....
Дмитрий Галко
Лукашенко не убежит
Владимир Подгол
Спуск с горы по...


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]