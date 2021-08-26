Дело рассматривала судья Марина Рослик, прокурор Виктор Казак.





Присутствовали представители Гродненского горисполкома Алексей Апанович и Сергей Тибулевич.





Прокурор Виктор Казак отметил, что ликвидировать организацию можно через суд, если она ранее нарушала закон. В качестве аргументов он вспомнил, что организацию, а также журналистку HrodnaLife неоднократно судили за «распространение экстремистской информации».





К тому же прокурор напомнил, что продукцию телеграмм-канала HrodnaLife суд ранее признал "экстремистской".





Представители Гродненского горисполкома поддержали позицию прокурора.





Представителей ОАО "Гродно Лайф медиа" на заседании не было, они участвуют в медиафоруме, однако заседание из-за этого не перенесли.





Общее количество штрафов, которыми наказали организацию и журналистов сайта, составило почти 30 тысяч рублей.





Организация "Гродно Лайф Медиа" была зарегистрирована в июле 2020 года.



