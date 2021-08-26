Двойной удар: ликвидировано ОАО "Гродно Лайф Медиа", которому принадлежал портал HrodnaLife
Организацию, которой принадлежит гродненский независимый интернет-портал HrodnaLife, подлежит ликвидировать до 30 ноября. Такое решение сегодня вынес экономический суд Гродненской области.
Дело рассматривала судья Марина Рослик, прокурор Виктор Казак.
Присутствовали представители Гродненского горисполкома Алексей Апанович и Сергей Тибулевич.
Прокурор Виктор Казак отметил, что ликвидировать организацию можно через суд, если она ранее нарушала закон. В качестве аргументов он вспомнил, что организацию, а также журналистку HrodnaLife неоднократно судили за «распространение экстремистской информации».
К тому же прокурор напомнил, что продукцию телеграмм-канала HrodnaLife суд ранее признал "экстремистской".
Представители Гродненского горисполкома поддержали позицию прокурора.
Представителей ОАО "Гродно Лайф медиа" на заседании не было, они участвуют в медиафоруме, однако заседание из-за этого не перенесли.
Общее количество штрафов, которыми наказали организацию и журналистов сайта, составило почти 30 тысяч рублей.
Организация "Гродно Лайф Медиа" была зарегистрирована в июле 2020 года.
Источник: svaboda
11:31 26/08/2021
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