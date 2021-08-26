Умер поэт Алесь Рязанов
Умер поэт Алесь Рязанов. Ему было 73 года.
Алесь Рязанов. Он был одним из самых значимых белорусских поэтов всех времен, пишет Наша нива.
Еще в далеком 1969 году он был исключен из университета за требование обучения по-белорусски, но не сломался.
Его философские стихи изменили белорусскую литературу.
Дело Рязанова: как 50 лет назад трое минских студентов бросили вызов системе
Октябрь 1968 года. Год студенческой революции в Париже, год Пражской весны. А в Минске на филфаке БГУ имени Ленина студенты 3-го курса Алесь Рязанов, Виктор Ярац и Лев Бартош организовывают сбор подписей за то, чтобы все лекции читались по-белорусски.
Подобности в статье кандидата филологических наук Анатоля Иващенко.
11:14 26/08/2021
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