Умер поэт Алесь Рязанов

Алесь Рязанов. Он был одним из самых значимых белорусских поэтов всех времен, пишет Наша нива





Еще в далеком 1969 году он был исключен из университета за требование обучения по-белорусски, но не сломался.





Его философские стихи изменили белорусскую литературу.



