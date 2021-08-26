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Умер поэт Алесь Рязанов

Умер поэт Алесь Рязанов. Ему было 73 года.

Умер поэт Алесь Рязанов
Алесь Рязанов. Он был одним из самых значимых белорусских поэтов всех времен, пишет Наша нива

Еще в далеком 1969 году он был исключен из университета за требование обучения по-белорусски, но не сломался.

Его философские стихи изменили белорусскую литературу.

Дело Рязанова: как 50 лет назад трое минских студентов бросили вызов системе

Октябрь 1968 года. Год студенческой революции в Париже, год Пражской весны. А в Минске на филфаке БГУ имени Ленина студенты 3-го курса Алесь Рязанов, Виктор Ярац и Лев Бартош организовывают сбор подписей за то, чтобы все лекции читались по-белорусски. 

Подобности в статье кандидата филологических наук Анатоля Иващенко.
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