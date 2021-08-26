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Литва и Латвия за сутки не впустили 251 нелегала из Беларуси

В среду на границах Литвы и Латвии с Беларусью снова увеличилось количество попыток пересечь ее в обход пунктов пропуска.

Как сообщает Delfi со ссылкой на государственную погранслужбу, за 25 августа литовские пограничники не впустили в страну 150 мигрантов.

Они пытались перейти границу в Игналинском, Варенском и Шальчининкайском районах, а также под Друскининкаем. До этого в течение нескольких дней фиксировались единичные попытки перехода границы.

В среду мигранты пытались перейти границу, как в одиночку, так и группами более десяти человек. Также погранслужба засняла несколько групп мигрантов, которые находились на беларусской стороне, но не подходили к границе.

В среду Литва не приняла ни одного мигранта.

В свою очередь Государственная пограничная охрана Латвии сообщила, что в среду не впустила в страну 101 мигранта, которые пытались пересечь границу в обход пунктов пропуска со стороны Беларуси. 

До этого, во вторник, охрана пресекла попытки 68 иностранцев перейти границу.
Источник: reform.by
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