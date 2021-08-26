Как сообщает Delfi со ссылкой на государственную погранслужбу, за 25 августа литовские пограничники не впустили в страну 150 мигрантов.





Они пытались перейти границу в Игналинском, Варенском и Шальчининкайском районах, а также под Друскининкаем. До этого в течение нескольких дней фиксировались единичные попытки перехода границы.





В среду мигранты пытались перейти границу, как в одиночку, так и группами более десяти человек. Также погранслужба засняла несколько групп мигрантов, которые находились на беларусской стороне, но не подходили к границе.





В среду Литва не приняла ни одного мигранта.



