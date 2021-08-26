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Медики опровергают одну из страшилок вокруг коронавируса

На протяжении всей пандемии появляются исследования, которые свидетельствуют о том, что COVID-19 способен оказывать существенное влияние на организм переболевших пациентов.

Среди наиболее распространенных случаев, которые фигурируют в этих исследованиях, чаще всего встречается долгосрочное влияние на легкие. 

Многие исследователи утверждают, что даже перенеся COVID-19 в легкой форме, вы рискуете на протяжении длительного времени ощущать последствия болезни в виде затрудненного дыхания, подверженности респираторным заболеваниям и т. д. 

Однако, недавнее исследование группы американских медиков показывает, что если такие случаи и бывают, то они не носят массовый характер.

Если вы перенесли COVID-19 и ваши легкие попали под удар, это не значит, что негативный эффект обязательно продлится очень долго, говорят авторы исследования, результаты которого были опубликованы в авторитетном издании The Annals of Thoracic Surgery.

Ученые проанализировали данные о тех, кто перенес COVID-19 со средней или высокой степенью тяжести, а затем испытывал какие-то сложности с легкими (различные хирургические вмешательства, случаи развития рака легких). 

Во всех случаях, когда пациенты испытывали проблемы с легкими, проследить какую-то связь с недавно перенесенным COVID-19 не удалось. Нет никаких оснований утверждать, что коронавирус оказывает долгосрочное негативное влияние на легкие пациентов, заключает ведущий автор исследования, хирург из медицинского центра при университете Лойола Заид Абдельсаттар.
Источник: naviny
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