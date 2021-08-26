Среди наиболее распространенных случаев, которые фигурируют в этих исследованиях, чаще всего встречается долгосрочное влияние на легкие.





Многие исследователи утверждают, что даже перенеся COVID-19 в легкой форме, вы рискуете на протяжении длительного времени ощущать последствия болезни в виде затрудненного дыхания, подверженности респираторным заболеваниям и т. д.





Однако, недавнее исследование группы американских медиков показывает, что если такие случаи и бывают, то они не носят массовый характер.





Если вы перенесли COVID-19 и ваши легкие попали под удар, это не значит, что негативный эффект обязательно продлится очень долго, говорят авторы исследования, результаты которого были опубликованы в авторитетном издании The Annals of Thoracic Surgery.





Ученые проанализировали данные о тех, кто перенес COVID-19 со средней или высокой степенью тяжести, а затем испытывал какие-то сложности с легкими (различные хирургические вмешательства, случаи развития рака легких).





Во всех случаях, когда пациенты испытывали проблемы с легкими, проследить какую-то связь с недавно перенесенным COVID-19 не удалось. Нет никаких оснований утверждать, что коронавирус оказывает долгосрочное негативное влияние на легкие пациентов, заключает ведущий автор исследования, хирург из медицинского центра при университете Лойола Заид Абдельсаттар.







