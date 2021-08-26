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Четырехлетняя девочка первые три года своей жизни находилась в Доме малютки, потому что ее мать родила ее будучи несовершеннолетней и не могла за ней ухаживать. К маме она вернулась тогда, когда женщина вышла замуж и родила еще одного ребенка.





Счастливой истории воссоединения не получилось — по данным следствия, полгода отчим и мама периодически били малышку: ладонью, ремнем, кухонным полотенцем, матерчатой лентой. А еще заставляли девочку долго стоять в углу на гречке, связывали ей ноги и руки стяжкой и скотчем, ограничивали в еде и воде.





«Однажды отчим умышленно толкнул девочку рукой, в результате чего та ударилась об угол кровати. Несколько раз в подъезде при спуске по лестнице из-за медленной походки девочки он брал ее за предплечье, поднимал над лестницей и спускался с ней вниз. В результате таких действий на теле у ребенка оставались кровоподтеки», — рассказали в прокуратуре.





Тревогу забила тетя девочки, заметив следы на теле малышки.





В отношении отчима и матери девочки возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 154 (истязание заведомо малолетнего ребенка) Уголовного кодекса Беларуси. За это преступление предусмотрено до пяти лет







