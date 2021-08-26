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Госконтроль рекомендовал Полоцкому райисполкому реже мыть полы

Как считают в КГК, так можно будет сэкономить бюджет, уволив около трети уборщиц

Комитет госконтроля провел проверку деятельности Полоцкого райисполкома и обнаружил неэффективное использование бюджетных средств. Об этом сообщили в пресс-службе КГК.

«Так, райисполкому указано на резервы бюджетных расходов по содержанию реорганизуемых учреждений образования, вакантных длительное время и излишне введенных ставок работников в учреждениях культуры и райисполкоме, завышение плановых расходов на реструктуризацию долгов организаций сельского хозяйства», – перечислили в КГК выявленные в Полоцком райисполкоме нарушения.

Также в комитете предложили варианты решения, например, подметать и мыть полы не каждый день, а в два раза реже, тогда можно уволить часть уборщиц и уменьшить расходы.

«Например, снижение в два раза периодичности выполнения работ по уборке помещений (в настоящее время установлено ежедневное одновременное подметание и мытье пола, 1 раз в 2 недели обметание стен, потолков и колонн, ежемесячное мытье всех окон) обеспечивает сокращение 30% ставок уборщиц», – добавили в КГК.
Источник: KP.BY
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