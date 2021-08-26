



Соответствующее постановление, которое подписал председатель Миноблисполкома Александр Турчин, опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.





Согласно документу, продажа пива и слабоалкогольных напитков с объемной долей этилового спирта не более 7% запрещается круглосуточно в нестационарных и передвижных торговых объектах, в том числе расположенных в местах массового отдыха у водоемов. Но есть исключение - это павильоны и автомагазины, которые обслуживают жителей в сельских населенных пунктах в установленном законодательством порядке.





Продажа пива и слабоалкогольных напитков также будет запрещена в объектах торговли в дни проведения торжественных мероприятий, посвященных окончанию учебного года, во время выпускных вечеров в учреждениях общего среднего образования с 08.00 дня проведения указанных мероприятий до 08.00 следующих за ним суток.