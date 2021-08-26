Своим мнением медик поделился в авторском Telegram-канале.





Специалист обратил внимание на тот факт, что в некоторых европейских и американских странах уже началась четвёртая волна пандемии COVID-19.





Подобное наблюдается даже в государствах с высоким процентом вакцинированных.





Александр Мясников

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Доля положительных тестов на коронавирус увеличилась на несколько процентов даже в Израиле, где привито абсолютное большинство населения.





Учитывая эту информацию, Мясников пришёл к выводу, что коллективного иммунитета к COVID-19 не будет.





Как отметил медик, обычно коллективный иммунитет формируется, когда патоген начинает «вязнуть» в большом числе привитых людей и в результате прекращает распространение.





Но в борьбе с нынешней пандемией достичь такого результата не удалось.





Однако специалист поделился и хорошей новостью: по его словам, от вакцинации есть серьёзная польза.





Так, в странах, где много привитых, наблюдается низкая смертность от коронавирусной инфекции.





В качестве примера доктор Мясников привёл Великобританию, где за сутки коронавирусом заразились 30000 человек, но умерли только 100.



