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Упс! Доктор Мясников: коллективного иммунитета к COVID-19 не будет

Российский врач Александр Мясников пришёл к выводу, что коллективный иммунитет к SARS-CoV-2 сформирован не будет.

Своим мнением медик поделился в авторском Telegram-канале.

Специалист обратил внимание на тот факт, что в некоторых европейских и американских странах уже началась четвёртая волна пандемии COVID-19.

Подобное наблюдается даже в государствах с высоким процентом вакцинированных.

Александр Мясников
Фото: скриншот

Доля положительных тестов на коронавирус увеличилась на несколько процентов даже в Израиле, где привито абсолютное большинство населения.

Учитывая эту информацию, Мясников пришёл к выводу, что коллективного иммунитета к COVID-19 не будет.

Как отметил медик, обычно коллективный иммунитет формируется, когда патоген начинает «вязнуть» в большом числе привитых людей и в результате прекращает распространение.

Но в борьбе с нынешней пандемией достичь такого результата не удалось.

Однако специалист поделился и хорошей новостью: по его словам, от вакцинации есть серьёзная польза.

Так, в странах, где много привитых, наблюдается низкая смертность от коронавирусной инфекции.

В качестве примера доктор Мясников привёл Великобританию, где за сутки коронавирусом заразились 30000 человек, но умерли только 100.
belnovosti.by
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