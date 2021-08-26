Упс! Доктор Мясников: коллективного иммунитета к COVID-19 не будет
Российский врач Александр Мясников пришёл к выводу, что коллективный иммунитет к SARS-CoV-2 сформирован не будет.
Своим мнением медик поделился в авторском Telegram-канале.
Специалист обратил внимание на тот факт, что в некоторых европейских и американских странах уже началась четвёртая волна пандемии COVID-19.
Подобное наблюдается даже в государствах с высоким процентом вакцинированных.
Александр Мясников
Фото: скриншот
Доля положительных тестов на коронавирус увеличилась на несколько процентов даже в Израиле, где привито абсолютное большинство населения.
Учитывая эту информацию, Мясников пришёл к выводу, что коллективного иммунитета к COVID-19 не будет.
Как отметил медик, обычно коллективный иммунитет формируется, когда патоген начинает «вязнуть» в большом числе привитых людей и в результате прекращает распространение.
Но в борьбе с нынешней пандемией достичь такого результата не удалось.
Однако специалист поделился и хорошей новостью: по его словам, от вакцинации есть серьёзная польза.
Так, в странах, где много привитых, наблюдается низкая смертность от коронавирусной инфекции.
В качестве примера доктор Мясников привёл Великобританию, где за сутки коронавирусом заразились 30000 человек, но умерли только 100.
09:24 26/08/2021
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