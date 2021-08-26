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В Гродненской области задержали 20-летнего педофила

В Гродненской области задержан 20-летний педофил. Такая информация опубликована в Telegram-канале официального представителя МВД Ольги Чемодановой.

Житель одного из райцентров задержан по подозрению в совершении развратных и насильственных действий сексуального характера. Молодого человека интересовали исключительно мальчики. Потерпевшими от его действий стали двое несовершеннолетних 14 и 15 лет. 

"Подозреваемый завязывал доверительные отношения с подростками через интернет. Через переписку неоднократно склонял несовершеннолетних к изготовлению и распространению порноматериалов с их изображением, а также высылал им свои снимки аналогичного характера", - рассказали в МВД. Возбуждены уголовные дела. Продолжают устанавливать других возможных потерпевших.
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