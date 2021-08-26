Житель одного из райцентров задержан по подозрению в совершении развратных и насильственных действий сексуального характера. Молодого человека интересовали исключительно мальчики. Потерпевшими от его действий стали двое несовершеннолетних 14 и 15 лет.





"Подозреваемый завязывал доверительные отношения с подростками через интернет. Через переписку неоднократно склонял несовершеннолетних к изготовлению и распространению порноматериалов с их изображением, а также высылал им свои снимки аналогичного характера", - рассказали в МВД. Возбуждены уголовные дела. Продолжают устанавливать других возможных потерпевших.



