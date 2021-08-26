+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Олимпиада Запрет полетов Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Фотофакт: В аргентинском городе появилась улица, которая называется «Республика Беларусь»

Информация об этом появилась в Twitter-аккаунте МИД Беларуси.

 
В аргентинском городе Берисо появилась улица, названная в честь нашей страны. Фотографии с церемонии открытия опубликовал МИД Беларуси.
Улица так и называется: Республика Беларусь.

 Город Берисо является частью агломерации  Буэнос-Айреса. Это административный центр одноименного муниципалитета Берисо. Его население превышает 100 тысяч человек.
blizko.by
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
Мелодыі таго веку.
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля....
Дмитрий Галко
Лукашенко не убежит
Владимир Подгол
Спуск с горы по...


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]