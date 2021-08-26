В аргентинском городе Берисо появилась улица, названная в честь нашей страны. Фотографии с церемонии открытия опубликовал МИД Беларуси.

Улица так и называется: Республика Беларусь.





Город Берисо является частью агломерации Буэнос-Айреса. Это административный центр одноименного муниципалитета Берисо. Его население превышает 100 тысяч человек.



