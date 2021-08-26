Фотофакт: В аргентинском городе появилась улица, которая называется «Республика Беларусь»
Информация об этом появилась в Twitter-аккаунте МИД Беларуси.
В аргентинском городе Берисо появилась улица, названная в честь нашей страны. Фотографии с церемонии открытия опубликовал МИД Беларуси.
Улица так и называется: Республика Беларусь.
Город Берисо является частью агломерации Буэнос-Айреса. Это административный центр одноименного муниципалитета Берисо. Его население превышает 100 тысяч человек.
08:18 26/08/2021
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