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Или убьют, или не убьют». Навальный дал первое интервью The New York Times из колонии

Алексей Навальный рассказал о жизни в колонии

Или убьют, или не убьют». Навальный дал первое интервью The New York Times из колонии
Российский оппозиционер Алексей Навальный дал первое интервью из колонии газете The New York Times. На его сайте опубликовали оригинал интервью с полными ответами.

Политик письменно ответил на вопросы NYT, что заняло 54 страницы. В частности, Навальный рассказал о распорядке дня в колонии: по его словам, все организовано так, чтобы он круглосуточно находился под максимальным контролем. Он просыпается в пять утра, чтобы час «спокойно почитать в тишине». В 6:00 — подъем, гимн, уборка, умывание и бритье, завтрак и утренняя проверка, затем заключенные должны смотреть телевизор, обычно «просто какой-то фильм». С 10 до 12 в колонии свободное время, в которое все в основном занимают очередь на кухню за чаем или едой. Навальный сказал, что пытается уделять по 15 минут в день «огромному мешку писем» и не может всем ответить, но все читает.

После этого кого-то выводят на работу, остальные должны смотреть лекции по телевизору или играть в настольные игры, читать и писать запрещено. В 14:00 в колонии обед, новые «воспитательные мероприятия», вечерняя проверка, уборка и перерыв. В 18:00, по словам Навального, начинается «главная часть программы превращения преступника в нормального гражданина»:

«Именно в 18 часов каждого дня мне особенно четко понятна суть идеологии путинского режима: подмена настоящего и будущего прошлым. Реально героическое прошлое, приукрашенное прошлое, полностью вымышленное прошлое. Все виды прошлого должны постоянно находиться в фокусе внимания, чтобы вытеснить мысли о будущем и вопросы к настоящему», — написал он.

В 19:30 — ужин, затем снова обязательный просмотр лекций, среди которых «попадаются интересные», в 22:00 отбой.

«Вроде весь день ничего не делаешь, но к вечеру ты реально без сил и мечтаешь лечь в кровать… В 5 утра следующего дня день сурка начинается снова», — добавил Навальный.

Политик сказал, что раньше его колония была известна страшными избиениями, но сейчас вместо них используют психологическое насилие. По его словам, там людей провокациями ставят в такие условия, когда «ты вынужден кого-то убить», после чего против них возбуждают новое уголовное дело по факту нападения.

«Моя жизнь — это американские горки, где вчера я враг и мне выносят 28 выговоров за месяц, а сегодня оставляют в покое. А потом снова враг», — заявил оппозиционер.

Он оценил риск того, что его убьют в тюрьме, «как в анекдоте: 50%, или убьют, или не убьют».

Навальный отметил, что риски политической деятельности в России резко возросли, но «оппозиция существует не потому, что Алексей Навальный или кто угодно другой командует своими штабами, а потому, что 30% граждан страны… вообще не имеют политического представительства».

Оппозиционера Алексея Навального в России приговорили к 3,5 годам лишения свободы в колонии общего режима по делу Ив Роше — за то, что он с братом Олегом якобы убедил компанию Ив Роше заключить невыгодную сделку. Навального задержали сразу после того, как он вернулся в Россию из Германии, где лечился после отравления нервно-паралитическим веществом Новичок. В колонии у оппозиционера начались серьезные проблемы со здоровьем.
nv.ua/world/
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