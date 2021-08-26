Какие еще изменения ждут белорусов с началом сентября и нового учебного года – читайте в традиционном обзоре Myfin.by.

Сколько стоят учебники

В новом учебном году 2021/2022 для учеников 1-11 классов за пользование учебниками и пособиями единая плата будет в размере 14,50 рубля, или 0,5 базовой величины. В прошлом году было 13,50 рубля (тогда базовая величина была 27 рублей). Родители дошкольников должны будут заплатить за учебники и пособия 0,2 базовой величины, или 5,8 рубля (год назад было 5,4 рубля).





Детям из многодетных семей предоставляется скидка 50% от полной стоимости комплекта школьных учебников (7,25 рубля). Для детей-инвалидов, детей-сирот, детей из опекунских семей, детей, родители которых являются инвалидами первой или второй группы, предусматривается бесплатное предоставление учебников.Оплатить за учебники и школьные пособия надо до 1 октября.





В новом учебном году в школы пойдут 1 миллион 85 тысяч школьников. Это на 30 тысяч учеников больше, чем в 2020-м.





Изменятся правила аттестации учащихся

В Беларуси с 1 сентября меняются некоторые правила аттестации учащихся при освоении содержания учебных программ общего среднего образования. Это предусмотрено постановлением Министерства образования от 11 августа 2021 года. № 170. Как сообщили в ведомстве, текущая аттестация учащихся проводится на учебных занятиях с выставлением отметок.





Отметки за четверть выставляются при наличии не менее трех отметок (кроме предметов, которые с� �ят в расписании один раз в неделю).

По учебным предметам, по которым предусмотрена текущая аттестация в письменной или практической форме, отметки за четверть выставляются при наличии не менее одной отметки по итогам текущей аттестации в письменной или практической форме.





Четвертная отметка выставляется как среднее арифметическое текущих отметок с применением правил математического округления. Годовая отметка выставляется как среднее арифметическое четвертных отметок с применением правил математического округления.

Более подробная информация будет сообщаться в учреждениях образования на родительских собраниях.

Повышаются пенсии

Как сообщалось, с 1 сентября трудовые пенсии повысятся на 7%. Это предусмотрено указом президента Беларуси №317 от 20 августа 2021 года. Будет произведен перерасчет трудовых пенсий, в связи с ростом средней заработной платы работников в республике. В Министерстве труда и социальной защиты отметили. что повышаются все виды трудовых пенсий, в том числе по возрасту, за выслугу лет, по инвалидности, по случаю потери кормильца.





Перерасчет пенсий будет сделан более чем 2,4 млн пенсионерам. Средний размер пенсии по возрасту неработающего пенсионера в сентябре составит почти 545 рублей.

В школах Минска заработают умные буфеты

С 1 сентября будут новшества и в организации питания для учащихся. Так, в 100 школах столицы запускают умные буфеты. Сервис позволяет оплачивать покупку безналично и купить что-нибудь перекусить школьники смогут, используя личный QR-код, сообщает агентство «Минск-Новости» со ссылкой на представителей Комбината школьного питания столицы.

«Внимание – дети!»

Как сообщалось, в Беларуси с 25 августа по 5 сентября проводится мероприятие «Внимание – дети!», и в эти дни водители обязаны в светлое время суток ездить с включенным ближним светом фар или дневными ходовыми огнями.





Будет курсировать поезд Брест- Москва

БЖД с 1 сентября запускает поезд № 28/27 Брест – Москва, который будет следовать через станцию Барановичи – Полесские. Об этом сообщили в пресс-центре Белорусской железной дороги.



«Белавиа» приостанавливает рейсы в Украину до конца сентября

«Белавиа» продлила приостановку авиарейсов в Украину до 30 сентября, сообщили в пресс-службе белорусского перевозчика.





Ранее, как сообщалось, с 25 мая в связи с запретом властей Украины на выполнение рейсов «Белавиа» авиакомпания была вынуждена отменить полеты в Киев и другие города Украины по 25 августа 2021 года.

Минск отпразднует День города

Основные праздничные мероприятия по случаю Дня города Минска запланированы на вторую неделю сентября. Сообщается, что 1 сентября в столичных школах пройдут гостевые уроки «Я - минчанин».





Площадкой основных городских мероприятий станет территория возле Дворца спорта. Здесь 10-12 сентября развернется праздничная ярмарка и пройдет ряд событий. В пятницу торговля начнется в 12.00, в субботу - уже с 11.00, в воскресенье – с 9.00 и будет длиться до позднего вечера. Завершит основной день празднований 11 сентября красочное пиротехническое представление в сквере Старостинская Слобода в 22.00. В каждом административном районе также будут организованы праздничные гулянья.





Новый праздник 17 сентября

17 сентября в стране впервые будет отмечаться новый государственный праздник – День народного единства. Этот праздник пока не планировали делать выходным днем. Как сообщалось, этот год объявлен в Беларуси Годом народного единства.











