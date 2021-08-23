По статистике, на 1000 белорусок приходится 873 представителя противоположного пола. Всего в семи белорусских городах проживает мужчин больше чем женщин. Среди них два города Брестской области: Ивацевичи и Пружаны, пишет 1reg.by.

Образование

Высшее образование по статистике в нашей стране имеют 39% женщин, у мужчин этот показатель несколько ниже – 27,8%.





Кто управляет страной

Беларусь, как оказалось, страна, где у власти женское лицо. Особенно эта тенденция заметна в судебной ветви власти, среди судей по данным за 2020 год 60,6 % женщины. Всего же в руководстве страны 47,8 % руководителей и заместителей представительницы прекрасного пола.





В Нацсобрании их 34,7% , в Палате представителей – 40%. Женщин чиновников в стране 68,6%. И лишь в дипкорпусе Беларуси их не много. Всего 3,4% послов – женщины.





К слову, в самом Белстате, во всех его подразделениях, доля женщин – 97%.





В быту

Белорусы предпочитают выдержанные и проверенные временем отношения, прежде чем принять решение скрепить их узами Гименея. Для женщин средний возраст 26,2 года, а для мужчин – 28,4. В среднем белоруски становятся мамами в 26,8 года.





Белоруски продолжают отвечать за очаг. Если взять время, которое затрачивает семья на ведение домашнего хозяйства, то оно распределится так 70,7% бытовых забот ложится на плечи женщин и только 29,3% выполняют мужчины.





Доходы

Существует разница в средних доходах мужчин и женщин и это вызвано тем фактом, что для женщин закрыты некоторые профессии, где требуется физическая сила и выносливость, но которые высоко оплачиваются. Поэтому средний мужчина в стране получает 6,5 рубля в час, а у женщин этот же показатель – 4,9 рубля.





Здоровье

Меньше трети белорусов регулярно уделяют внимание спорту. Причем доля женщин среди приверженцев ЗОЖ выше: 29,5% белорусок на 26% белорусов.





В последние годы острее стала проблема лишнего веса. Если в 2011 году доля женщин страдающих ожирением составляла 25%, а мужчин – 15,3%, то в 2020-м эта пара выглядела так: 30,1% /19,8%.





Иллюстрация kp.by





Отметим, что сегодня профессиональный праздник работников статистики. В Главном статистическом управлении Брестской области служат 209 человек, еще 115 служащих работает в областном аппарате, в городских и районных отделах статистики работает 94 человека. И это в основном женщины. К примеру, в Главном управлении работает 191 женщина и всего 18 мужчин.