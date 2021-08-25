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Лявон Вольский ответил на вопрос, уехал ли он из Беларуси

На протяжении нескольких месяцев музыкант выступает в Литве, Польше и Германии.

Фото: Святослав Зоркий

Лявон Вольский в своем Youtube-канале ответил на вопросы поклонников. Музыкант в эфире рассказал, уехал ли он из Беларуси.

- Так вышло, что я временно уехал из Беларуси и очень надеюсь, что приеду. Но говорить, что я уехал, собрал вещи и все запаковал, такого не было, - сказал Вольский.

Музыкант добавил, что планирует вернуться в Беларусь.

- Безусловно, я планирую вернуться в Беларусь. Хотел бы отметить, что я никуда навсегда не уезжал, - сказал Вольский.

На протяжении нескольких месяцев Лявон Вольский выступает в Литве, Польше и Германии, пишет kp.by.
Источник: Инна Корсак
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