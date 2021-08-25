Фото: Святослав Зоркий





Лявон Вольский в своем Youtube-канале ответил на вопросы поклонников. Музыкант в эфире рассказал, уехал ли он из Беларуси.





- Так вышло, что я временно уехал из Беларуси и очень надеюсь, что приеду. Но говорить, что я уехал, собрал вещи и все запаковал, такого не было, - сказал Вольский.





Музыкант добавил, что планирует вернуться в Беларусь.





- Безусловно, я планирую вернуться в Беларусь. Хотел бы отметить, что я никуда навсегда не уезжал, - сказал Вольский.





На протяжении нескольких месяцев Лявон Вольский выступает в Литве, Польше и Германии, пишет kp.by.







