Лявон Вольский ответил на вопрос, уехал ли он из Беларуси
На протяжении нескольких месяцев музыкант выступает в Литве, Польше и Германии.
Фото: Святослав Зоркий
Лявон Вольский в своем Youtube-канале ответил на вопросы поклонников. Музыкант в эфире рассказал, уехал ли он из Беларуси.
- Так вышло, что я временно уехал из Беларуси и очень надеюсь, что приеду. Но говорить, что я уехал, собрал вещи и все запаковал, такого не было, - сказал Вольский.
Музыкант добавил, что планирует вернуться в Беларусь.
- Безусловно, я планирую вернуться в Беларусь. Хотел бы отметить, что я никуда навсегда не уезжал, - сказал Вольский.
На протяжении нескольких месяцев Лявон Вольский выступает в Литве, Польше и Германии, пишет kp.by.
Источник: Инна Корсак
21:37 25/08/2021
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение