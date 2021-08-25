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Афганцы придумали способ уклоняться от талибов

В Кабуле жители с помощью мобильного приложения Ehtesab начали уклоняться от возможной встречи с боевиками "Талибана" на дорогах города.


Об этом сообщает news.ru со ссылкой на Daily Mail.

Благодаря интерактивной карте в гаджете житель Кабула теперь может увидеть метки с блокпостами боевиков или предупреждение о стрельбе в каком-то из районов города. Пользователь программы увидит на своем устройстве отметку и объедет опасное место другим маршрутом. Приложение маскируется от талибов и скрывает истинную причину установки меток, выдавая стрельбу или блокпост террористов как "авария" или "дорожные работы", пишет ru.oxu.az.
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