Афганцы придумали способ уклоняться от талибов
В Кабуле жители с помощью мобильного приложения Ehtesab начали уклоняться от возможной встречи с боевиками "Талибана" на дорогах города.
Об этом сообщает news.ru со ссылкой на Daily Mail.
Благодаря интерактивной карте в гаджете житель Кабула теперь может увидеть метки с блокпостами боевиков или предупреждение о стрельбе в каком-то из районов города. Пользователь программы увидит на своем устройстве отметку и объедет опасное место другим маршрутом. Приложение маскируется от талибов и скрывает истинную причину установки меток, выдавая стрельбу или блокпост террористов как "авария" или "дорожные работы", пишет ru.oxu.az.
21:12 25/08/2021
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