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Как рассказали участники рынка, пишет Office Life, частные школы действительно не работают с государственными комбинатами питания. Но они заключают договоры с кафе и ресторанами, у которых есть специальное разрешение.





С этим проблем нет, питание всем желающим мы организуем через партнеров», — пояснил учредитель одной из частных школ Минска.

Ранее один из телеграм-ресурсов, который признан экстремистским, сообщил, что в Минске 1 сентября могут не открыться частные школы, так как комбинат школьного питания якобы отказался с ними работать, а сотрудничать с другими компаниями в этом плане нельзя.





По данным Office Life, из зарегистрированных частных школ точно ликвидируется на данный момент только «Город Солнца». Также решено закрыть одно из юрлиц —«Смарт Скул». Но летом 2021 года в Минском районе зарегистрировано новое юрлицо — частное учреждение образования «Средняя школа «Смарт Скул».





В то же время другие частные школы перед началом учебного года испытали определенные проблемы, но они связаны не с питанием, а с перерасчетом услуг ЖКХ в бóльшую сторону.



