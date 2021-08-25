Мининформ заблокировал Reform.by
Перестал открываться сайт общественно-политического медиа Reform.by.
У некоторых пользователей при попытке зайти на сайт появляется сообщение:
«Доступ к информационному ресурсу ограничен на основании решения Министерства информации Республики Беларусь, принятого в соответствии с Законом Республики Беларусь „О средствах массовой информации“».
Сайт не открывается в Беларуси и за рубежом, пишет dev.by. VPN тоже не помогает. В телеграм-канале «За BYnet» предположили, что ресурс отключён на уровне серверов.
19:12 25/08/2021
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