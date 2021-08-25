Мининформ заблокировал Reform.by





У некоторых пользователей при попытке зайти на сайт появляется сообщение:





«Доступ к информационному ресурсу ограничен на основании решения Министерства информации Республики Беларусь, принятого в соответствии с Законом Республики Беларусь „О средствах массовой информации“».





Сайт не открывается в Беларуси и за рубежом, пишет dev.by. VPN тоже не помогает. В телеграм-канале «За BYnet» предположили, что ресурс отключён на уровне серверов.



