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Ученые раскрыли секрет скрипок Страдивари

Ученые раскрыли секрет уникального звучания скрипок Антонио Страдивари, сообщает РИА Новости со ссылкой на Daily Mail.



В новом исследовании участвовал Джозеф Нагивари, который еще 40 лет назад предположил, пишет ru.oxu.az, что уникальное звучание скрипок Страдивари и другого мастера кремонской школы Джузеппе Гварнери имеет химическое происхождение. Его гипотеза подтвердилась.

Ученые выяснили: чтобы защитить инструменты от паразитов, древесина, из которой они изготавливались, пропитывалась особым химическим составом. В него входили квасцы, бура, медь, известковая вода (раствор гидроксида кальция) и цинк.

"Вероятно, мастера поняли, что соли, которые они использовали, придавали дереву дополнительную механическую прочность и акустические преимущества. Свои методы они хранили в секрете, ведь тогда еще не было патентов", - рассуждает Нагивари.

Ученый подчеркнул, что нужно провести еще не одно исследование, чтобы выяснить, как именно химические вещества влияют на звучание скрипок.
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