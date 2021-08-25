







В новом исследовании участвовал Джозеф Нагивари, который еще 40 лет назад предположил, пишет ru.oxu.az, что уникальное звучание скрипок Страдивари и другого мастера кремонской школы Джузеппе Гварнери имеет химическое происхождение. Его гипотеза подтвердилась.





Ученые выяснили: чтобы защитить инструменты от паразитов, древесина, из которой они изготавливались, пропитывалась особым химическим составом. В него входили квасцы, бура, медь, известковая вода (раствор гидроксида кальция) и цинк.





"Вероятно, мастера поняли, что соли, которые они использовали, придавали дереву дополнительную механическую прочность и акустические преимущества. Свои методы они хранили в секрете, ведь тогда еще не было патентов", - рассуждает Нагивари.





Ученый подчеркнул, что нужно провести еще не одно исследование, чтобы выяснить, как именно химические вещества влияют на звучание скрипок.