«Не пиар какой-то»: Лукашенко заявил, что выращивает арбузы во имя науки
Александр Лукашенко заявил, что выращивает арбузы не ради пиара, а чтобы проверять наработки отечественных учёных.
Как сообщает президентская пресс-служба, об этом Лукашенко рассказал во время рабочей поездкой Логойский район Минской области в среду, пишет interfax.by.
"Лукашенко упомянул о своем приусадебном участке, на котором он не просто выращивает те или иные культуры, а экспериментирует - лично проверяет наработки белорусских ученых", - говорится в сообщении пресс-службы.
Лукашенко подчеркнул, что "арбузы - это не потому, что пиар какой-то".
"Я экспериментирую, смотрю, что надо. Потому что кормить людей - это вопрос номер один", - подчеркнул он.
18:09 25/08/2021
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