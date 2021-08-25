+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Олимпиада Запрет полетов Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

«Не пиар какой-то»: Лукашенко заявил, что выращивает арбузы во имя науки

Александр Лукашенко заявил, что выращивает арбузы не ради пиара, а чтобы проверять наработки отечественных учёных.


Как сообщает президентская пресс-служба, об этом Лукашенко рассказал во время рабочей поездкой Логойский район Минской области в среду, пишет interfax.by.

"Лукашенко упомянул о своем приусадебном участке, на котором он не просто выращивает те или иные культуры, а экспериментирует - лично проверяет наработки белорусских ученых", - говорится в сообщении пресс-службы.
 
Лукашенко подчеркнул, что "арбузы - это не потому, что пиар какой-то". 

"Я экспериментирую, смотрю, что надо. Потому что кормить людей - это вопрос номер один", - подчеркнул он.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
Мелодыі таго веку.
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля....
Дмитрий Галко
Лукашенко не убежит
Владимир Подгол
Спуск с горы по...


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]