



Как сообщает президентская пресс-служба, об этом Лукашенко рассказал во время рабочей поездкой Логойский район Минской области в среду, пишет interfax.by.





"Лукашенко упомянул о своем приусадебном участке, на котором он не просто выращивает те или иные культуры, а экспериментирует - лично проверяет наработки белорусских ученых", - говорится в сообщении пресс-службы.

Лукашенко подчеркнул, что "арбузы - это не потому, что пиар какой-то".





"Я экспериментирую, смотрю, что надо. Потому что кормить людей - это вопрос номер один", - подчеркнул он.







