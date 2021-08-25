судья Татьяна Шотик, сторону гособвинения представляла прокурор Юлия Довгало, сообщает по статье 342 УК (Участие в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок) – за участие в акциях протеста 16 и 23 августа 2020 года и по статье 368 УК (оскорбление президента) – за репост в телеграме. Мужчина получил три года колонии общего режима. Дело рассматривала, сторону гособвинения представляла, сообщает spring96.org









Юрия Сенькова задержали 30 апреля. Его пять раз осудили по административным делам, в результате чего он получил 50 суток ареста. Затем его перевели в СИЗО уже по уголовному делу.





Согласно обвинению, Юрий Сеньков принимал активное участие в несанкционированных массовых мероприятиях в Минске 16 и 23 августа, оказывал неповиновение требованиям сотрудников милиции, препятствовал движению транспорта, нарушал общественный порядок с целью выражение общественно-политических взглядов, публично выкрикивал лозунги, хлопал, размахивал руками.





Также он публично "оскорбил президента".





Кроме того, «Минсктранс» подал иск о возмещении материального ущерба от простоя транспорта в те дни в размере почти 10000 рублей.





Юрий Сеньков признал свою вину во всем, за исключением блокировки транспорта и, соответственно, не согласился с иском «Минсктранса». На суде он сказал, что на акциях выходил на проезжую часть примерно на одну минуту и тем самым не мог нанести «Минсктрансу» ущерб.





Он добавил, что готов заплатить по половине базовой величины за каждый вид автобуса, чей маршрут был нарушен, а этот никак не 10000 рублей.





Сеньков рассказал, что 16 и 23 августа вышел на акции из любопытства, так как «за всю жизнь такого не видел». Узнал о них из популярных телеграм-каналов и решил проверить, действительно ли соберется большое количество людей. Когда он приходил на обе акции, общественный транспорт уже не ходил.





Утверждал, что оба раза был на проезжей части не более минуты, сфотографировался, постоял на тротуаре, посмотрел и затем ушел. Юрий отрицал, что выкрикивал лозунги и хлопал в ладоши.





Также он не помнит, чтобы 16 августа сотрудники милиции просили кого-либо разойтись. 23 августа, возможно, это звучало из громкоговорителя, однако точно разобрать было невозможно.





Также на суде он сказал, что всегда был эмоциональным человеком и из-за событий августа прошлого года «упустил возможность смотреть однобоко». Он рассказал, что однажды он ехал с работы и увидел, как люди в форме избивают человека дубинками. Юрий тяжело это воспринимал, и эта сцена побудила его выйти на акции.





По поводу статьи 368 УК за репост публикации в телеграме, сделанной в апреле, Юрий Сеньков рассказал, что был подписан на многие телеграм-каналы, которые в последствие были признаны экстремистскими.





Юрий помнит, что перекидывал видео, где Лукашенко посещает СИЗО, а комментарий про «возмездие неизбежно» он просто скопировал и сделал это под влиянием эмоций.





На суде выступила представительница госэкспертизы, которая подтвердила оскорбительный характер сообщения.





Прокурор Довгало во время прений отметила, что считает вину Сенькова полностью доказанной, и запросила для него два года лишения свободы по ст. 342 УК и столько же по ст. 368 УК. Окончательное наказание назначить в виде трех лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.





Адвокат Сенькова попросила разделить иск “Минсктранса” на всех участников группы, которая "нарушила общественный порядок и блокировала движение", а не только на обвиняемого, ссылаясь на Гражданский кодекс. Также просила конкретизировать расчет, чтобы понимать, откуда и как получилась такая большая сумма.





В последнем слове Юрий Сеньков сказал, что ошарашен требованием прокурора. Он просил суд быть справедливым:





“Это не то, чего я заслуживаю. Я люблю свою страну, я не нарушил ни одного её закона до 2020 года. Я за 50 дней на Окрестина, более 50 на Жодино и в СИЗО не допустил ни одного мельчайшего нарушения. Я не отрицаю свою вину, но я не заслуживаю изоляции от общества".





Тем не менее 25 августа судья Татьяна Шотик вынесла именно такой приговор, который запросила прокурор: три года лишения свободы в колонии общего режима.





Иск “Минсктранса” вынесли в отдельное делопроизводство.