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46-летний Святослав Вакарчук впервые стал отцом

Известный украинский музыкант, фронтмен рок-группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук впервые стал отцом. Его избранница родила сына.

В пресс-службе музыканта эксклюзивно для OBOZREVATEL сообщили, что мальчика назвали Иваном – в честь отца музыканта. Счастливые родители пока решили не разглашать подробности.

"Единственное отметим, что информация о 19 августа, как даты рождения, не соответствует действительности", – объяснили подробнее в пресс-службе.

О возлюбленной известного исполнителя на данный момент не так много информации. Сообщается, что молодая мама работает в кинопродюсерской компании Radioactive. Эта компания снимает рекламу для международных брендов, а также клипы и сериалы.

Его избранницей стала девушка, с которой он уже год вместе.

Напомним, Вакарчук недавно развелся с Лялей Фонаревой. Пара прожила вместе более 20 лет.

"Океан Эльзы" – украинская рок-группа, создана 12 октября 1994 года во Львове. Лидером и вокалистом группы является Святослав Вакарчук. В их репертуаре есть композиции, ставшие классикой национальной поп-музыки: "Холодно", "Відпусти", "Без бою", "Друг", "Обійми", "Там де нас нема", "Квітка".
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