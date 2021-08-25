В пресс-службе музыканта эксклюзивно для OBOZREVATEL сообщили, что мальчика назвали Иваном – в честь отца музыканта. Счастливые родители пока решили не разглашать подробности.





"Единственное отметим, что информация о 19 августа, как даты рождения, не соответствует действительности", – объяснили подробнее в пресс-службе.





О возлюбленной известного исполнителя на данный момент не так много информации. Сообщается, что молодая мама работает в кинопродюсерской компании Radioactive. Эта компания снимает рекламу для международных брендов, а также клипы и сериалы.





Его избранницей стала девушка, с которой он уже год вместе.





Напомним, Вакарчук недавно развелся с Лялей Фонаревой. Пара прожила вместе более 20 лет.





"Океан Эльзы" – украинская рок-группа, создана 12 октября 1994 года во Львове. Лидером и вокалистом группы является Святослав Вакарчук. В их репертуаре есть композиции, ставшие классикой национальной поп-музыки: "Холодно", "Відпусти", "Без бою", "Друг", "Обійми", "Там де нас нема", "Квітка".















