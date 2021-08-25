В Гродно задержали директора студии веб-дизайна "Иквадарт" Глеба Койпиша
В Гродно задержали директора студии веб-дизайна "Иквадарт" Глеба Койпиша.
В самой студии на улице Буденного прошел обыск: его провели силовики в камуфляже. Вероятно, двери в офис были взломаны.
По словам очевидцев, обыск длился около трех часов. После этого силовики ушли с техникой и документами. Самого Койпиша вывели в наручниках.
Глебу Койпишу около 35 лет. Он женат, у семьи двое детей.
Студия "Иквадарт" работает с 2004 года, она организовывала множество благотворительных проектов.
Источник: euroradio.by
16:23 25/08/2021
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