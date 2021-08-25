В самой студии на улице Буденного прошел обыск: его провели силовики в камуфляже. Вероятно, двери в офис были взломаны.





По словам очевидцев, обыск длился около трех часов. После этого силовики ушли с техникой и документами. Самого Койпиша вывели в наручниках.





Глебу Койпишу около 35 лет. Он женат, у семьи двое детей.





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