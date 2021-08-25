Бросается в глаза отсутствие на этот раз на «делянке» младшего сына правителя Коли и юных красавиц из службы делового протокола, пишет udf





Компанию ему составили пресс-секретарь Наталья Эйсмонт и врач Светлана Коношенко, а также работники в спецовках «Дипсервис» и белый шпиц Умка, который постоянно крутился у ног Лукашенко.





А ведь как было красиво и весело было в прежние годы. Давайте вспомним.





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