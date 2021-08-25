"Арбузный батальон" отвернулся от Лукашенко?
В резиденции Лукашенко 24 августа продолжали убирать урожай бахчевых.
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так собирали арбузы сейчас
Бросается в глаза отсутствие на этот раз на «делянке» младшего сына правителя Коли и юных красавиц из службы делового протокола, пишет udf
Компанию ему составили пресс-секретарь Наталья Эйсмонт и врач Светлана Коношенко, а также работники в спецовках «Дипсервис» и белый шпиц Умка, который постоянно крутился у ног Лукашенко.
А ведь как было красиво и весело было в прежние годы. Давайте вспомним.
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15:10 25/08/2021
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