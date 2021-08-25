+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Олимпиада Запрет полетов Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

"Арбузный батальон" отвернулся от Лукашенко?

В резиденции Лукашенко 24 августа продолжали убирать урожай бахчевых.
1 из 9
так собирали арбузы сейчас
Бросается в глаза отсутствие на этот раз на «делянке» младшего сына правителя Коли и юных красавиц из службы делового протокола, пишет udf

Компанию ему составили пресс-секретарь Наталья Эйсмонт и врач Светлана Коношенко, а также работники в спецовках «Дипсервис» и белый шпиц Умка, который постоянно крутился у ног Лукашенко.

А ведь как было красиво и весело было в прежние годы. Давайте вспомним.

#1#
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
Мелодыі таго веку.
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля....
Дмитрий Галко
Лукашенко не убежит
Владимир Подгол
Спуск с горы по...


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]