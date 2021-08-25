"Рейсы приостановлены по 30 сентября", - сообщили агентству " Интерфакс-Запад " в пресс-службе национального перевозчика в среду.





Как сообщалось, с 25 мая в связи с запретом властей Украины на выполнение рейсов "Белавиа" авиакомпания была вынуждена отменить полеты в/из Киева, Львова, Одессы и Харькова по 25 августа 2021 года.





Такое решение украинские власти приняли в связи с инцидентом с самолетом авиакомпании Ryanair. 23 мая он следовал из Афин в Вильнюс через воздушное пространство Беларуси и совершил вынужденную посадку в аэропорту Минска из-за поступившего от белорусских спецслужб сигнала о минировании, который оказался ложным.





Для сопровождения самолета Ryanair задействовался боевой истребитель МиГ-29. На борту рейса Ryanair находился бывший редактор признанного в Беларуси экстремистским телеграм-канала Nexta Роман Протасевич и его подруга, гражданка РФ София Сапега. Обоих после приземления лайнера задержали белорусские власти.





После этого ЕС и ряд других стран закрыли для белорусских авиаперевозчиков свое воздушное пространство. Кроме того, самолеты европейских авиакомпаний отказались от использования воздушного пространства Беларуси.