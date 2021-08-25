Жизнь учителя истории из Сморгонь Андрея Петровского кардинально изменилась за полгода, после того как он показал выпускникам "экстремистский" видеоролик о Конституции. Его сначала уволили, а потом завели дело за клевету на Лукашенко. Сегодня мужчине дали 1,5 года колонии общего режима.

Сын чиновницы записал урок на диктофон

Андрею Петровскому 46 лет. Более 20 лет он работал в школах Сморгонского района, преподавал историю, обществоведение, некоторое время работал заместителем директора школы-интерната. Последние три года преподавал в Сморгонской гимназии. Ранее замечаний к работе педагога за весь его стаж не было. Скорее наоборот - его ученики занимали места на олимпиадах по истории, успешно выступали на конкурсах по краеведению.





В этом году 12 марта историка вызвали к директору. Он сам думал, что из-за его опоздания на урок. Однако школьники заволновались.





"Андрей Францевич, с вами все будет хорошо? Вы знаете, что в 11 "Б" “крыса"?",- спросили ученики из другого выпускного класса.





Оказалось, что перед Днем Конституции Петровский показывал в том классе видеоролик "Конституция ушла в проституцию" с логотипом, который белорусские власти признали "экстремистским". К тому же, учитель рассказывал о бело-красно-белом флаге, так как дети задавали такие вопросы. Некоторые не знали о существовании национальных белорусских символов.





Один из учеников, сын местной чиновницы из жилищного отдела, записал урок на диктофон по просьбе его матери. Информацию он сбросил в "семейный чат", а мать позвонила директору и рассказала о "незаконной деятельности" учителя. После этого и начался конфликт. Петровский называет того ученика "Павлик Морозов".





"А за что я должен извиняться, не понимаю?"

Директор гимназии приказала Петровскому писать объяснительную записку и говорила ему извиняться перед учениками и родителями, тчтобы не "вносить в классе сумятицу", мол, может, еще удастся "решить ситуацию".





"А за что я должен извиняться, не понимаю?"— удивляется историк.





Петровский признался, что показал тот видеоролик ученикам, так как "накипело", так как с прошлого лета ему болело то, что людей избивали на Окрестина, нарушалась Конституция, "черное называли белым, а белое черным".





Видео он показал в пятницу, а уже в понедельник его не допустили к занятиям и уволили как раз в День Конституции — «сделали подарок», как иронизирует он сам.





Сначала уволили по соглашению сторон. Через неделю в школу пришло предписание из прокуратуры, якобы Петровский совершил вещи, несовместимые с профессиональной деятельностью, так как «разжигал социальную вражду», поэтому его нужно уволить по статье. Бывшему учителю переписали приказ об увольнении, но он отказался подписывать бумаги.





"У секретаря, матери одного моего ученика, тряслись руки, когда она принесла бумаги. Говорю: "Чего вы волнуетесь, не вас же увольняют? Успокойтесь!",- вспоминает историк.





"Вам не стыдно?", - спросила директор напоследок.





"Мне не стыдно. Есть вещи, за которые мне в жизни было стыдно, но не за это", — ответил уволенный учитель.





Директор после перестала здороваться с ним. Однако большинство коллег и родителей его учеников поддержало учителя.





"Кто-то смело поддерживает, кто-то не очень. Но не было такого, чтобы люди массово отвернулись и говорили: "так ему и надо". У нас же город небольшой. Тридцатые годы все же далековато, народ немного расслабился", - говорит Петровский.





Он признается, что жена его поддерживает, однако она не ожидала, что мужа будут судить. Их младшая дочь пойдет во второй класс.





Почти сразу Петровский нашел новую работу - подсобным рабочим, а потом помощником маляра в фирме по производству дверей на экспорт. Когда он хотел перейти на лучшую работу в другую фирму, сначала его хотели взять, но вскоре оказалось, что начальник-"ябатька" затормозил его кандидатуру.





"Я возвел бы клевету, если бы сказал неправду"

Вскоре на Петровского завели уголовное дело за клевету на Лукашенко (часть 1 статьи 367 Уголовного кодекса Беларуси).





Петровский говорит, что судят его не за какие-то конкретные слова, а в целом за показ «запрещенного» фильма.





Дело вела судья Людмила Михневич, обвинение поддерживал прокурор Андрей Клышевич. Дело рассмотрели за неделю. Свидетелями в том числе выступали школьники, которые смотрели видеоролик. Петровский полностью не признал свою вину.





"Я не признаю свою вину, что я оклеветал Лукашенко. Я клеветал бы, если бы сказал неправду. А так неужели люди не видят, что происходит в Беларуси, что нарушается Конституция? Что Лукашенко называет Бабарико вором до решения суда, что Кондрусевича не пускали в Беларусь", - приводил аргументы в суде обвиняемый.





Прокурор возразил, запросил конкретные факты нарушений, стал спрашивать, специалист ли Петровский в вопросах Конституции.





"А вам нужно быть специалистом в мясной продукции, чтобы купить сосиски в магазине? Конституция написана для обычного человека, чтобы каждый мог понять, что ему разрешается", — парировал Петровский.





Петровский рассказывает, что во время последних президентских выборов в Сморгони чиновник райисполкома приказал выключить видеокамеры на всех школах, где были избирательные участки. В их гимназии победил Лукашенко, но с небольшим отрывом. На некоторых участках победила Тихановская, в том числе, в центре творчества детей и молодежи, где председателем комиссии была пенсионерка.





Что касается реформ в системе образования, о которых снова заговорили в Министерстве образования, Петровский считает, что до них еще далеко. Он говорит, что в новых учебниках по истории много ошибок, которые следует исправить. Сожалеет, что из школьной программы по литературе убрали произведения Светланы Алексиевич и Александра Солженицына.





"Вдруг дети почитают "Один день Ивана Денисовича " и подумают, что что-то им это напоминает, что что-то подобное они видели совсем недавно?", - говорит Петровский.