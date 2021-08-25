Талибы перекрыли для афганцев дороги к аэропорту Кабула
Выехать из страны сейчас могут только иностранцы.
Ситуация в Афганистане накаляется. Боевики радикального движения "Талибан", которые захватили власть в стране, перекрыли дороги в аэропорт Кабула и пропускают только иностранцев, сообщает The Guardian.
"Дорога в аэропорт Кабула заблокирована. Иностранцы могут проехать по ней, но афганцам проехать по ней не разрешено", – заявил представитель талибов Забихулла Муджахид.
При этом объяснить такое решение талибы не смогли. Сначала сообщалось, что дороги перекрыли ради безопасности местного населения, а именно, чтобы избежать давки и гибели людей в аэропорту.
Позже появилась версия о том, что таким образом в стране хотят оставить специалистов из различных сфер, в том числе инженеров и врачей, которые массово стали выезжать.
"Мы просим (американцев, – ред.) остановить этот процесс (эвакуации афганцев, – ред.). Этой стране нужен их опыт. Их нельзя везти в другие страны", – подытожил Муджахид.
Эвакуация из Афганистана
23 августа представитель Пентагона Джон Кирби сообщил, что США продолжают ориентироваться на 31 августа как на дату, к которой они должны завершить эвакуацию как военных, так и гражданских лиц.
Многие страны проводят эвакуацию из Афганистана после захвата власти талибами. Из-за этого произошла давка, в аэропорту Кабула и его окрестностях погибло не менее 20 человек.
Президент США Джо Байден утверждал, что эвакуация из Афганистана - это крупнейший воздушный мост в истории.
24 августа официальный представитель движения Забихулла Муджахид заявил, что "Талибан" запретит эвакуацию иностранных граждан из Кабула после 31 августа.
Источник: unian.net
12:56 25/08/2021
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