



Как пишет ведомство, обвиняемый Н. в сентябре 2018 года в дагестанском городе Харвасюрте передал знакомому деньги, которые «предполагалось перевести международной террористической организации "Исламское государство"».





Эти деньги были предназначены «для приобретения оружия и обмундирования».





Мужчина был объявлен в розыск, поскольку скрывался от уголовного преследования.





Он был задержан в Беларуси сотрудниками Гомельского ОВД и по решению Генпрокуратуры передан российским силовикам.







