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Беларусь выдала России обвиняемого в финансировании ИГИЛ

Беларусь выдала России 30-летнего мужчину, обвиняемого в финансировании «Исламского государства», сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.


Как пишет ведомство, обвиняемый Н. в сентябре 2018 года в дагестанском городе Харвасюрте передал знакомому деньги, которые «предполагалось перевести международной террористической организации "Исламское государство"». 

Эти деньги были предназначены «для приобретения оружия и обмундирования».

Мужчина был объявлен в розыск, поскольку скрывался от уголовного преследования. 

Он был задержан в Беларуси сотрудниками Гомельского ОВД и по решению Генпрокуратуры передан российским силовикам.
Источник: mediazona.by
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