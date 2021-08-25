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В школах отменены выпускные экзамены на языках нацменьшинств

В школах Беларуси с нового учебного года больше не будет выпускных экзаменов на языках национальных меньшинств.
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Это следует из постановления Министерства образования от 11 августа №170, которое накануне было официально опубликовано и начнет действовать с 1 сентября, пишет reform.by

Ранее в школах, где обучение и воспитание производятся на языке национального меньшинства — польском, литовском, — на выпускных экзаменах после 9-го и 11-го классов дети сдавали вдобавок к обязательным предметам (государственные языки, математика, история, иностранный язык) также обязательный экзамен по языку своего национального меньшинства.

Постановлением №170 эти положения теперь исключены из нормативных актов.

Так, из Правил аттестации учащихся (утверждены постановлением Минобра №38 от 20 июня 2011 года) удалены все упоминания о школах с обучением на языке национальных меньшинств и о выпускных экзаменах по языкам национальных меньшинств.

Кроме того, Минобр внес изменения и в свое постановление № 129 от 21 июня текущего года о перечне выпускных экзаменов, которые должны будут сдавать школьники в 2021/2022 учебном году. В этом июньском постановлении экзамены по польскому и литовскому языку для соответствующих школ еще были предусмотрены. Теперь они вычеркнуты из перечня.

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Красным отмечены положения, удаленные из документа
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