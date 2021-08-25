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Ликвидация Союза белорусских писателей: дата заседания не назначена

В Верховном Суде Республики Беларусь состоялся опрос по иску Министерства юстиции Республики Беларусь о ликвидации ОО «Союз белорусских писателей», сообщает пресс-служба организации.


Были выслушаны объяснения и аргументы сторон и запрошена дополнительная информация по делу. По результатам опроса дата судебного заседания не была назначена. Этот вопрос будет решен после предоставления сторонами запрашиваемых дополнительных документов. 

Напомним, что 14 июля в офисе общественного объединения «Союз белорусских писателей» прошел обыск, в результате которого Следственным комитетом РБ была изъята техника и инфоносители, офис был опечатан. В тот же день обыск состоялся и в квартире председателя организации  Бориса Петровича, с которого была взята подписка о невыезде и неразглашении. После обыска произошла блокировка банковского счета, а также вынесены два предупреждения от Министерства юстиции. Одно из предупреждений было в связи с непредоставлением документов, оставшихся в опечатанном помещении офиса. Эта "технология" применялась уже не однажды для ликвидации неугодных НГО. 
"Белорусский партизан"
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