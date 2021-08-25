



Были выслушаны объяснения и аргументы сторон и запрошена дополнительная информация по делу. По результатам опроса дата судебного заседания не была назначена. Этот вопрос будет решен после предоставления сторонами запрашиваемых дополнительных документов.





Напомним, что 14 июля в офисе общественного объединения «Союз белорусских писателей» прошел обыск, в результате которого Следственным комитетом РБ была изъята техника и инфоносители, офис был опечатан. В тот же день обыск состоялся и в квартире председателя организации Бориса Петровича, с которого была взята подписка о невыезде и неразглашении. После обыска произошла блокировка банковского счета, а также вынесены два предупреждения от Министерства юстиции. Одно из предупреждений было в связи с непредоставлением документов, оставшихся в опечатанном помещении офиса. Эта "технология" применялась уже не однажды для ликвидации неугодных НГО.