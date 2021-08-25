Актуально от Цеслера

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Новая работа известного белорусского дизайнера - на злобу дня
10:35 25/08/2021
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Виталий Цыганков
"Если из страны будут вынуждены уехать несколько миллионов - он будет не против"
Даже нынешний глава Северной Кореи учился в Швейцарии. Африканские диктаторы и царьки учились сами и посылали своих детей учиться на Западе. Лукашенко идет дальше всех их.
Леонид Гозман
В августе 1991-го
В августе 1991 года мы выиграли. Свободны страны Балтии, Молдова, вырывается из наших объятий Украина, трещит диктатура в Беларуси.
Игорь Драко
Наши "талибы"
Сравнение нашей власти с талибами, конечно ж, натянутое.
Лилия Шевцова
Испытание поражением
После бегства из Афганистана американцы еще долго будут спрашивать себя, во имя чего погибали их солдаты.
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