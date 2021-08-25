



Его главными героинями выступили стройная акробатка и ее ленивая подруга с лишним весом, сообщает gazeta.ru со ссылкой на NKNews.





В одном из эпизодов мультфильма спортсменка осуждает свою приятельницу за нежелание возвращаться домой пешком, в другом - занимается спортом, пока подруга ест вредную еду. При этом в финале анимационной ленты девушка, пренебрегавшая физической активностью, впадает в пищевую кому.









В конце июля местное телевидение выпустило репортаж о худобе лидера КНДР Ким Чен Ына. Незадолго до этого политик призвал граждан готовиться к "тяжелым временам", сравнив ситуацию с кризисом и голодом 1990-х годов.