+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Олимпиада Запрет полетов Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Закроют частников? Лукашенко намекнул на скорое сокращение вузов и числа студентов

Лукашенко считает, что в стране слишком много вузов, в то время как обществе недооценивают престижность рабочих профессий.

"У нас полсотни учреждений высшего образования - университетов, академий, институтов. В сопоставимых по территории и количеству населения странах (Швейцария, Дания, Финляндия, Израиль) вузов в 2-3 раза меньше, чем у нас. О чем это говорит? О том, что нам не избежать жесткой конкуренции среди самих учреждений в подготовке необходимых для отечественной экономики специалистов", - сказал Лукашенко.

Фото: Sebastian Gollnow / DPA / ТАСС


"Будьте на гребне прогресса. Дадите стране ученых, инженеров, конструкторов, других специалистов, способных создавать новые продукты и технологии, - будете работать. Нет - попадете под естественный отбор", - предупредил пенсионер.

Вместе с тем, он потребовал улучшить качество профориентационной работы в школе.

"До сих пор мы наблюдаем оголтелую гонку за дипломами о высшем образовании. Получают их дети, а потом, как сейчас модно говорить, всю жизнь ищут себя. То зарплата не та, то статус не тот, то добираться далеко и так далее. Родители и дети по-прежнему недооценивают престижность рабочих профессий и уровень подготовки таких специалистов", - сказал Лукашенко.

Он подчеркнул, что молодежь, которая сегодня обучается в техникумах, по своим компетенциям не уступает студентам вузов.
afn.by
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
Мелодыі таго веку.
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля....
Дмитрий Галко
Лукашенко не убежит
Владимир Подгол
Спуск с горы по...


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]