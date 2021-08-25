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«Я не позволю заставить меня чувствовать ненависть». Сильная речь фигурантки "хороводного дела"

В Бресте продолжается судебный конвейер по «хороводному делу». Осуждено уже 69 человек, обвинение предъявлено 108 местным жителям.

«Я не позволю заставить меня чувствовать ненависть». Сильная речь фигурантки "хороводного дела"
Екатерина Бровач
 За решетку бросают совсем молодых людей, студентов или даже школьников. 23 августа с последним словом в суде выступила Екатерина Бровач. По ее речи можно понять, какое испытание выпало на молодежь после выборов 2020 года и как молодые люди воспринимают попытки государства задушить недовольных. 

Екатерина Бровач стала фигуранткой «хороводного дела» 24 марта. В тот день она вместе со своим парнем Сергеем Кононовичем пошла на обед. На улице их задержал уголовный розыск. Из Следственного комитета Екатерина вышла подозреваемой по «народному» 342-му (активные действия, нарушающие общественный порядок), за сентябрьские события — «хороводное дело» в Бресте. Сергея поместили в изолятор, где он находится уже пять месяцев.

Правозащитники записали последнее слово Екатерины в суде:
«В своем последнем слове я бы хотела высказаться о том, что меня безусловно восхищают те люди, которые, стоя до меня на этом месте в ожидании приговора, сумели заговорить о повсеместном прощении с их стороны. К сожалению, не могу говорить о том же, потому что для меня произнести что-то подобное значило бы откровенно соврать. Ничего из пережитого за последние 5 месяцев я уже не в состоянии ни забыть, ни простить. Не буду также врать, что мне не стоило ни малейших усилий пережить эти месяцы с улыбкой на лице. Не буду притворяться, что сейчас не собрала всю волю в кулак, чтобы мой голос не дрожал и звучал уверенно. Не буду притворяться, что за все время меня ни разу не ужаснула мысль о том, что, если однажды ты просто не возвращаешься с обеда в офис, нет гарантии, что в другой день ты вернешься домой.

Вот уж никогда бы не подумала, что моя жизнь станет напоминать сюжет малобюджетного сериала.

Раздаешь запасные связки ключей родным и друзьям с просьбой в случае чего обязательно, обязательно присмотреть за котом. Думаешь: «А как же отреагирует папа, если я вслед за своим молодым человеком вдруг резко перестану выходить на связь?» Кто, в случае чего, принесет ему сердечные капли?

Разрываешься между работой, допросами, адвокатом и походами в СИЗО и на почту. Каждый вечер перед сном гадаешь: «Отключишься ли через минуту от изнеможения или с трудом уснешь к рассвету?»

Подсчитываешь расходы и грустно ухмыляешься: никак не могли собрать маме на памятник. А вот я уже как раз нужную сумму потратила.

И пусть каждый раз я была приветлива и улыбчива, при каждой новой встрече за моей улыбкой всегда была мысль о том, на чьей ответственности каждая морщинка на лице и каждый седой волосок на голове родителей, похищенное здоровье у меня и близкого мне человека.

Я тоже молодая и амбициозная и я не понимаю, почему я, ценой своей поломанной жизни, должна становиться очередной ступенькой чьей-то карьерной лестницы. Хотя, наверное, могла бы понять, если бы сумела взглянуть на десяток человек не как на десяток судеб, а как на очередную стопку рабочих документов.

Но, несмотря на столь пессимистичную картину, хотела бы отметить, что, несмотря ни на что, я не позволю заставить меня испытывать гнев и ненависть и упрямо продолжу искать хорошее даже в сложившихся обстоятельствах.

Искренне восхищаюсь ребятами под стражей. Хоть я не в состоянии вернуть вам ни минуты украденного у вас времени, я безумно горжусь каждым из вас, что даже спустя такой долгий срок заключения вы все прекрасно выглядите и так достойно держитесь. Некоторыми я горжусь особенно. Предпочту запомнить этот период как время самых приятных очередей, где ожидание передачи в СИЗО с легкостью могло бы заменить сеанс курса психотерапии.

reform.by


С нетерпением жду момента выполнить взятое с меня на почте обещание и вернуться, чтобы отправить не «несчастные письма в неволю», а просто поздравительные открытки родным.

Безумно благодарна защитникам, которые так самоотверженно продолжают выполнять свою работу даже в эпоху когда «все сами всё прекрасно понимают». И несмотря ни на что, вряд ли я когда-либо либо еще чувствовала себя счастливее, чем сейчас. Потому что я знаю, что такое поддержка любимого человека, что такое защита старшей сестры, что такое родительская мудрость, что такое настоящие друзья — те самые, с которыми и в огонь, и в воду. Ведь каждый может любить, когда все хорошо, и далеко не каждый сможет продолжать любить и оставаться рядом, когда мир рушится и земля уходит из-под ног. А меня любят несмотря ни на что и вопреки всему.

Это был болезненный и травмирующий опыт. Но с такой поддержкой, даже несмотря на ощутимый груз проблем, внезапно свалившихся на мои хрупкие плечи, я все еще в состоянии держать спину прямо. Сегодня, к сожалению, я не верю и не надеюсь ни на чудо, ни на справедливость, ни на высшие силы. Но все еще упрямо продолжаю верить в добро, совесть и, разумеется, в саму себя. На этом у меня все, спасибо».

Екатерине Бровач и Сергею Кононовичу гособвинение в лице Александра Батюшко и Михаила Ющука запросило наказание в виде полутора лет ограничения свободы. Екатерине без направления в исправительное учреждение, Сергею — с направлением. 
Приговор им и еще 12 людям судья Куровский огласит 30.08.2021.


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