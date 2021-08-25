Корреспондент агентства «Минск-Новости» поговорил а с мамами маленьких моделей, которые видят эту «кухню» изнутри.





«Это не хобби ребенка, а увлечение мам, у некоторых доходит до фанатизма»

Татьяна Волкова, мама 10-летней Ирины.





— Иришка с 4 лет занималась танцами и сразу попадала на большие концерты, телевидение, сцены не боялась. Но лет в 6 я заметила, что у нее появились некоторое стеснение и робость. Тогда подумала, что было бы неплохо еще добавить что-нибудь, выбор пал на модельное. Мы пошли в коммерческое агентство, Ира прошла кастинг, и первый же ее показ попал во многие СМИ. Из сотни детей ее выбрали на первые полосы, — вспоминает Татьяна.





По ее словам, в дальнейшем картина оказалась не такой радужной, поэтому через два года и после выигрыша двух конкурсов девочку перевели в Национальную школу красоты.





— Это дало свои плоды: Ира заняла 1-е место в республиканском конкурсе «Подиумный шаг». Перестала бояться камеры, уверенно стала вести себя в жизни. Она действительно любит сцену. Это замечают камеры, поэтому все показы Иры попали крупным планом на телевидение и в прессу. Мы уже собрали целый архив передач, новостей, интервью и журналов.





На счету 10-летней Иры — десятки показов, которые в рамках учебной программы предлагает модельная школа. Из самых крупных в этом году — Christmas Fashion Show, тогда юная модель попала на первые полосы в роскошном платье. После показа одежды белорусских дизайнеров в Лошицком парке этим летом девочка дала интервью телеканалу «ТВ-3», даже пресса Китая отметила ее снимки и дефиле.





— Сьемки для журналов проходят постоянно. Последние публикации появились в зарубежных Madison Fashion, Elegant Magazin, Katwalk, Selin, Ikon и других. Иришку можно увидеть в белорусском глянцевом журнале DOMIK, российских Kids Fashion, Bambini. Также ее приглашают на сьемки для различных брендов, — делится Т. Волкова.





Отбор для съемок и показов проходит по-разному. Чаще модель попадает в агентство, а после сам дизайнер решает, утверждать ее ли нет.









— В нашей стране продвижение ребенка-модели, особенно в коммерческих модельных школах, — это на 90 % заслуга ее мамы. Насколько она в теме, как быстро реагирует, как умеет найти, какому агенту предложить чадо. Я бы сказала, что это не хобби ребенка, а увлечение мам, у некоторых доходит до фанатизма, — подчеркивает собеседница. — Для нас с Ириной это только хобби, поэтому все без особых усилий, повезло — значит, участвуем.





Несмотря на значительные затраты финансов и времени, окупается это лишь в редких случаях.





— Ты делаешь ребенка моделью за свой счет в прямом смысле ради красивой картинки. Очень немногие дети у нас на этом зарабатывают. Скорее все мамы — спонсоры: перелет, гостиница, показ, макияж… По поводу прибыльности для агентств и модельных школ — думаю, да. Для родителей пока однозначно нет, за очень редким исключением.





Собеседница отмечает, что важно заранее смотреть, у кого будет сниматься ребенок: как после посещения визажиста выглядят дети, какие работы делает фотограф.





— У нас были удачные сьемки, и их больше, но есть и такие, которые мы не можем показать никому. В Беларуси много прекрасных фотографов, я рекомендую сниматься у разных, так как все по-разному видят ребенка. Есть и удачные команды, к которым мы возвращаемся по нескольку раз, — подчеркивает Татьяна. — Да, многих детей гримируют для показа, плохого в этом ничего не вижу. Каблуки положены только с 12 лет, и то 5 см и только для подиума.





Кроме уверенности в себе, поставленного дефиле и умения позировать на камеру моделинг помогает найти друзей по интересам.





— У нас в школе красоты, чтобы дети не зазнались, с ними работает психолог. Он объясняет, почему нельзя хвалиться, что ты модель, а просто заниматься своим делом и быть доброжелательным, — поясняет мама юной модели.





Татьяна не считает, что уроки моделинга обязательно сделают ребенка популярным.





— Это хорошо только на первых этапах, когда нужны портфолио и опыт. Я бы не преувеличивала влияние этих занятий на популярность ребенка как модели. Да, это дает свои плоды и, возможно, профессию, но не надо быть фанатичным. Много моделей, не имея такой школы за плечами, стали знаменитыми. Если типаж ребенка подходит компании, они его возьмут, а дальше можно научиться. Не обязательно убивать на это годы и ждать контракта. Для своей Ирины я рассматриваю моделинг как хобби и еще одну сторону развития.





«Для парня это не стыдно, даже если нужно сделать мейкап, уложить волосы и отработать на камеру»

Юлия, мама 7-летнего Владимира.

Мальчик в моделинге — явление еще более редкое. Вова попал в сферу по воле случая, о чем сейчас ни его мама, ни он сам ни капли не жалеют.





— Я увидела рекламу в Instagram о том, что модельное агентство набирает учеников. Они приглашали на пробное занятие, а фотосессия была в подарок. Я приехали туда с двумя детьми — дочкой и сыном. Пока они фотографировались, нам в красках рассказали, как это полезно и здорово для ребенка, — вспоминает Юлия. — Я хотела водить только дочку, но на второго ребенка была скидка 20 %.





По поводу того, как себя в моделинге будет чувствовать парень, у родителей поначалу были сомнения. Ведь в обществе есть много предрассудков по этому поводу. Но теперь мама Вовы уверена: современные представления рушат пережитки прошлого.





— Мне кажется нормальным, если ты симпатичный парень, представлять какой-то бренд для каталога одежды или же сняться в рекламе обуви или школьной формы. И это не стыдно, даже если нужно сделать мейкап, уложить волосы и отработать на камеру. Самое главное, чтобы моделинг нравился ребенку, ему должно быть комфортно.





Собеседница подчеркивает, что такое увлечение требует немалых затрат. В начале модельного пути приходилось много вкладывать в хорошее и качественное портфолио. Но со временем ребенок достиг такого уровня, что его приглашают бесплатно или даже за гонорар.





— У нас есть несколько публикаций в журналах и съемок в рекламе в Беларуси, Израиле, России и Китае. Отбор проходит в формате кастинга. Это либо общедоступный кастинг, который можно увидеть на страничках в Instagram, либо закрытые кастинги, о которых узнают немногие. Например, если находишься в базе модельного агентства или имеешь доступ к чатам с кастингами. У каждого агента или букера (менеджер модельного агентства по организационными вопросам и продвижению моделей) свои условия. Кто-то берет деньги за постановку в базу, кто-то нет. За три года модельной деятельности мы попробовали разные варианты и рады, что наконец нашли своего агента и букера.





По словам Юлии, детский моделинг в Беларуси востребован, но не приносит должного дохода. Мамы привыкли платить за показы и съемки, а значит, зачем давать деньги модели, если найдутся те, кто заплатит самостоятельно? Многие работают по бартеру и вместо оплаты предлагают сертификат на покупку своей продукции. Но суммы довольно символические. О серьезных же гонорарах, подчеркивает мама мальчика-модели, речи не идет.





— Конечно, плюсов у такого увлечения много. Ребенок раскрепощается, становится более уверенным в себе, развивается чувство вкуса, стиля. Огромное количество интересных знакомств, проектов, путешествия, наличие собственных денег, — подчеркивает собеседница. — В модельной школе зачастую дополнительно преподают интересные дисциплины: этикет, актерское мастерство, английский и китайский языки. Ребенок не зазнается, если родитель правильно сможет расставить акценты и сам не будет превозносить модельные успехи своего чада до небес.





Рассказывая о том, может ли увлечение моделингом сделать ребенка действительно популярным, Юлия называет несколько нюансов.





— Детский и взрослый моделинг очень разнятся. Ребенок может быть топовым в детском моделинге и быть неинтересным во взрослом по многим причинам: рост, типаж и другие параметры. Детский моделинг ограничен прежде всего ростом. Например, в Китае он может приносить относительно стабильный хороший заработок, но дети 140 см и выше китайцев не интересуют. Европа — это вообще не про заработок, а больше для имиджа. У нас ребенок может стать узнаваемым, его будут приглашать на проекты, но лишь единицы достигают каких-то звездных вершин. Для своего сына я точно не рассматриваю моделинг как профессию. Это приятное хобби и развлечение, — резюмирует собеседница.





Фото из личного архива собеседников



