В московском метро можно снова увидеть скульптуру дважды лауреата Сталинской премии Сергея Орлова «Советская Белоруссия». Об этом сообщил на своей странице в Facebook директор московского издательства «Время» Борис Пастернак.





«Стоило мне появиться в Москве, как скульптурную композицию “Советская Белоруссия” вернули в московское метро. На другое место, правда, но не место же красит эти фигуры. Еще вчера их загораживал глухой забор, а сегодня они уже блистали передо мной. Не знаю, их просто отмыли от пыли и копоти или позолотили, но четверо персонажей и герб БССР буквально сияют. Должно быть, от счастья», — пишет Борис Пастернак.









Скульптуру вернули не на ту станцию, где она находилась ранее. «Советская Белоруссия» более 40 лет стояла на Белорусской кольцевой станции, а теперь заняла место на Белорусской радиальной станции Замоскворецкой линии, сообщает РБК. Раньше на этом месте был бюст Ленина. Ленина тоже не выбросили, а перенесли в другое место.



