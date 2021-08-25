Фото: в Минске грузовик без водителя повредил четыре машины
ДТП произошло днем 24 августа возле дома №75 на местном проезде Партизанского проспекта.
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По предварительной информации, 55-водитель грузовика Scania припарковался и ушел. В его отсутствие грузовик самопроизвольно покатился, протаранил четыре легковых автомобиля и врезался в дорожный знак и дерево. Пострадавших нет. Проводится проверка, сообщает УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома
08:22 25/08/2021
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