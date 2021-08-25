По предварительной информации, 55-водитель грузовика Scania припарковался и ушел. В его отсутствие грузовик самопроизвольно покатился, протаранил четыре легковых автомобиля и врезался в дорожный знак и дерево. Пострадавших нет. Проводится проверка, сообщает УГАИ ГУВД Мингорисполкома.













Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома



