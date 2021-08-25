"Специалисты Республиканского центра организации медреагирования Министерства здравоохранения Республики Беларусь, при поддержке авиакомпании "Белавиа", организовали транспортировку из Египта в Беларусь пострадавшего белоруса", - рассказали в ведомстве.





Там уточнили, что в июле в Египте с белорусским гражданином произошел несчастный случай, пишет Интерфакс-Запад





"Для спасения жизни мужчины потребовалось сложное оперативное вмешательство, которое было проведено египетскими специалистами в одном из госпиталей. После того, как состояние пациента удалось стабилизировать, сотрудники республиканского центра организовали его транспортировку в Минск", - сообщили в Минздраве.





На борту самолета пациента сопровождали специалисты РНПЦ травмотологии и ортопедии. Они поддерживали и контролировали его состояние во время полета. Поддержку по прилету в Минск и доставку в РНПЦ оказала медицинская бригада скорой медицинской помощи.





Как отметил главврач центра медреагирования Дмитрий Альховик, "в современном мире экстренные ситуации могут случиться везде и в любое время".



