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Медики транспортировали из Египта в Беларусь пострадавшего туриста

В июле в Египте с белорусским гражданином произошел несчастный случай, медики транспортировали его на родину, говорится в сообщении на сайте Минздрава во вторник.

"Специалисты Республиканского центра организации медреагирования Министерства здравоохранения Республики Беларусь, при поддержке авиакомпании "Белавиа", организовали транспортировку из Египта в Беларусь пострадавшего белоруса", - рассказали в ведомстве.

Там уточнили, что в июле в Египте с белорусским гражданином произошел несчастный случай, пишет Интерфакс-Запад

"Для спасения жизни мужчины потребовалось сложное оперативное вмешательство, которое было проведено египетскими специалистами в одном из госпиталей. После того, как состояние пациента удалось стабилизировать, сотрудники республиканского центра организовали его транспортировку в Минск", - сообщили в Минздраве.

На борту самолета пациента сопровождали специалисты РНПЦ травмотологии и ортопедии. Они поддерживали и контролировали его состояние во время полета. Поддержку по прилету в Минск и доставку в РНПЦ оказала медицинская бригада скорой медицинской помощи.

Как отметил главврач центра медреагирования Дмитрий Альховик, "в современном мире экстренные ситуации могут случиться везде и в любое время".
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