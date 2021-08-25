При этом 60% считает, что современная школьная программа стала сложнее, пишет thinktanks.by





В преддверии Дня знаний MAMA PRO (проект про осознанное родительство) и мессенджер Viber решили выяснить, ждут ли родители 1 сентября, какой бюджет нужен, чтобы полностью собрать ребенка в школу и считают ли белорусы детский буллинг в школе серьезной проблемой. Опрос был проведен среди более 1000 пользователей Viber в Беларуси. Об этом Thinktanks.by сообщила пресс-служба Viber.

Домашняя работа сделана

Большинство — 54% — респондентов с нетерпением ждут начало учебного года. В то же время 46% опрошенных не спешат снова окунуться в школьные будни. Часть респондентов призналась, что «устает от родительских собраний и уборок кабинета по выходным», другая часть не готова «снова сидеть над домашними заданиями ребенка». «Домашку», кстати, вместе со своими детьми выполняют 36% белорусов. Большинство опрошенных (43%) ответили, что их задача — только проверять домашнюю работу ребенка. Еще 19% ответили, что у них самостоятельные дети, которым не требуется помощь взрослых. При этом большинство (60%) считают, что современная школьная программа у детей стала сложнее.

Онлайн-образование

Хотя «онлайн» стал частью повседневности, только 36% опрошенных не против онлайн-обучения. Они считаю, что школьное образование частично или полностью можно перевести в дистанционный формат. Но большая часть (64%) все же выступает против онлайн-обучения для школьников. Среди главных аргументов — сложность для учителя удерживать внимание ребенка в онлайне, социализация ребенка и необходимость общаться со сверстниками, а также сомнения в качестве такого образования.





Еще один вопрос касался бюджета, который необходим, чтобы полностью собрать ребенка в школу (включая одежду, школьные принадлежности). Мнения разделились: 23% респондентов утверждают, что им понадобилось менее 300 белорусских рублей; от 300 до 500 белорусских рублей на сборы ребенка в школу тратят 38% опрошенных белорусов. Еще





20% назвали сумму от 500 до 700 рублей, 11% — от 700 до 1000. Более 1000 белорусских рублей на то, чтобы купить все необходимые вещи и принадлежности в школу на одного ребенка, тратят 7% опрошенных.





Важная тема, которую также затронул опрос, — детский буллинг в школах. Согласно ответам, 46% опрошенных родителей сталкивались с таким видом агрессии в адрес своего ребенка от других детей. При этом подавляющее большинство (65%) уверены, что ответственность за буллинг ребенка в школе в равной степени лежит на всех взрослых: учителях, родителях задействованных в этом детей. Они считают, что проблема должна решаться совместными усилиями всех взрослых. 20% ответили, что вина полностью лежит на родителях ребенка-агрессора.



