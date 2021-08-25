Из Афганистана запретили вывозить доллары и антиквариат. Об этом говорится в обращении движения «Талибан», опубликованном от имени «Исламского эмирата Афганистан» в Twitter.





В заявлении говорится, что вывоз с территории Афганистана американской валюты — строго запрещен. Также запрещена контрабанда валюты и антиквариата в страну.





«Мы объявляем всем гражданам о том, что категорически запрещена контрабанда долларов и предметов старины или вывоз их из страны под любым предлогом наземным и воздушным путем. В связи с этим обращаем внимание на то, что, если указанные вещи будут обнаружены у кого-либо, они будут немедленно конфискованы, а их владельцы наказаны в соответствии с законом», — заявили в «Талибане».





Запрет касается как наземного перемещения, так и воздушного.





Ранее «Талибан» перекрыл дорогу в аэропорт Кабула и заявил, что афганцев туда больше не пропустят.



